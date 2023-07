"Hoy estamos más próximos al modelo andaluz"

Anadolu Agency via Getty Images

Era la gran oportunidad para Pedro Sánchez. Quizá la última antes de que se abran las urnas el próximo 23 de julio. Necesitaba volver a remover el tablero de juego, continuar con “la remontada” que su equipo lleva días reivindicando ante la opinión pública y captar la atención de su votante durmiente para que esta vez no se quede en casa. Pero el presidente no cumplió las expectativas. Y Alberto Núñez Feijóo salió de los estudios de Atresmedia envuelto en un halo de euforia.

Como estaba previsto, el cara a cara de los candidatos marcó un punto de inflexión en esta campaña. Audiencia millonaria y enorme repercusión en los medios de comunicación. El primer titular es seguramente también el más escuchado en la calle: fue un debate bronco, con multitud de interrupciones, en el que apenas hubo espacio para la confrontación de propuestas e ideas. Si alguien pretendía conocer el detalle del programa de uno y otro, se llevó un tremendo chasco.

“La imagen en su conjunto no fue buena. El debate mostró a dos personas incapaces de escucharse”, en opinión de un veterano dirigente del PP, en conversación informal con El HuffPost. Aunque añade: “Dicho esto, Sánchez y su equipo habían convertido el debate en un hito. El presidente se encerró durante días con ministros y asesores para prepararlo. Y, al final, será recordado por sus constantes interrupciones. Fracasó en el bloque económico, cuando no fue capaz de explicar su acción de Gobierno, y no remató tampoco en el de política de pactos”.

El estado de ánimo del PSOE el día después puso en evidencia que Sánchez derrapó. “Se pusieron demasiadas expectativas en el debate. Esperábamos tanto que la sensación es de una oportunidad perdida. El estudio de Atresmedia no era el pleno del Senado. Tampoco fue el Feijóo del Senado”, en palabras de un líder autonómico socialista. Cerrados los micrófonos, la mayoría de fuentes consultadas en el partido admite que el cara a cara no salió bien. “Todavía quedan días para las elecciones. Hay que tirar para adelante”, enfatizan en Ferraz.

De hecho, los estrategas del presidente rápidamente intentaron recomponerse, poniendo encima de la mesa “las manipulaciones y mentiras” de Feijóo en el debate y su proximidad con Vox, como se encargó de enfatizar Nadia Calviño en Antena3. El aparato socialista no se escondió, consciente de que el tiempo corre y de que hay que levantarse. “Lo de Feijóo con la violencia de género fue tremendo. No quiso ser contundente, no fuera a molestar a Vox. Si dejamos el ruido a un lado y analizamos con detalle el debate, vemos a un líder del PP incapaz de separarse de Abascal”, según el equipo de Sánchez.

Si bien, en este tipo de circunstancias, las percepciones son lo más importante. Y los populares salieron eufóricos del debate. Con una sonrisa de oreja a oreja. Aún no había llegado Feijóo a la sede nacional y barones y altos cargos se lanzaron a publicar en las redes sociales bondades de su líder. Así lo resume uno de esos líderes regionales: “Desde el primer minuto, Sánchez perdió el debate. Nervioso, ansioso, incapaz de sosegarse. Feijóo solo necesitó ir al ataque para descolocarle pero sin perder en ningún momento el perfil moderado. Le fue mejor de lo que muchos habrían esperado”.

Si en las municipales y autonómicas fueron las listas de Bildu, el PP ve ahora en el debate ese “clímax” para despegar definitivamente en las encuestas. “Hoy estamos más próximos del modelo andaluz -en el que Juanma Moreno ganó por mayoría absoluta-. Hemos pasado la barrera de los 150 para acercarnos en los 160 escaños en el Congreso”, sacaron pecho en el cuartel general de los populares. “El debate va a movilizar al voto útil en torno al PP”, auguraron las fuentes consultadas. Al contrario que en el PSOE, la mayoría cree el cara a cara les benefició: “Ganamos desde el primer minuto”.

Ahora, el objetivo de Feijóo es no cometer errores y que la tendencia se consolide. Tener una mayoría muy amplia para evitar la entrada de Abascal en su Ejecutivo, aunque el líder del PP evitó pillarse los dedos en este sentido pese a la insistencia de Sánchez. En teoría, habrá otro debate a cuatro –esto es, con la presencia de Sumar y de Vox- organizado por RTVE, pero el gallego dejará el atril vacío, y otro más a siete pero protagonizado por portavoces parlamentarios. “Al final, tendríamos que haber aceptado todos los debates de Sánchez y llegaríamos a la absoluta”, ironizaban en Génova.

Aunque, en realidad, los debates “los carga el diablo”, en palabras de otro histórico dirigente popular. “Aznar ganó un debate pero perdió otro. Mejor quedarnos con esta victoria y ya estirar hasta el final. El contexto nos beneficia. Ahora a fortalecer el perfil moderado y no generar miedo del votante de centroizquierda”.