Lo que se coló entre el ruido: mentiras, verdades y muchas medias verdades cara a cara

Era el claro favorito y estaba llamado a seguir aprovechando el desgaste de su rival reflejado en distintas encuestas. Pedro Sánchez, quien siempre ha demostrado moverse con soltura y comodidad en el cuerpo a cuerpo político, ya sea desde la tribuna del Congreso o el Senado o en un plató, se encontró ayer con un Núñez Feijóo distinto. Dispuesto a un mayor enfrentamiento, pero sin estar dispuesto a ceder un milímetro su proyección de imagen moderada.

El presidente optó por combatir cada una de las contradicciones programáticas de los populares, pero el resultado fue un debate bronco dominado por el ruido, en el que apenas se confrontaron un puñado de propuestas para el futuro de España. Lo que sí hubo fueron muchas afirmaciones que viajaron a un lado y otro de la mesa en forma de críticas y acusaciones, entre más 'déjeme hablar' y 'no es verdad' que contraposiciones de datos.

En este sentido, analizamos algunas de las afirmaciones formuladas durante el único cara a cara electoral entre Sánchez y Feijóo en importantes materias como Economía, Política Internacional o Política Social.

Economía: de la moto a las gráficas al revés de Feijóo

El bloque económico fue, sin lugar a dudas, el espacio temático en el que más imprecisiones y dudas surgieron de las afirmaciones de ambos candidatos. Cada uno con su línea discursiva. Sánchez arrancó la moto metafórica que tanto menta en sus intervenciones haciendo valer los buenos indicadores económicos -sobre todo en materia de reducción de inflación y creación de empleo- obtenidos tras un contexto extremadamente adverso derivado, primero, de la crisis sanitaria internacional del coronavirus, luego, de los efectos derivados de la invasión rusa en Ucrania.

Feijóo optó por centrarse en las cifras en las que España no luce a nivel europeo y en el crecimiento de una deuda pública que ha tenido que cargar a sus espaldas con las medidas de protección tanto en el contexto de la pandemia, como de los paquetes sociales para combatir la espiral inflacionista y subida de la energía y combustibles. En ese escenario, se lanzaron algunos datos que no se corresponden fielmente con la realidad.

-Feijóo: "¿Usted sabe que tenemos menos autónomos que en el año 2019?"

El jefe de la oposición aseguró que "tenemos 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA que en el último año". Y eso es cierto. En el primer trimestre de este 2023, dicho informe de la EPA fija en 3.099.000 personas el total de autónomos, frente a los 3.106.000 contabilizados en el mismo ejercicio, pero en 2019. No obstante, si se realiza esa sencilla cuenta, el resultado son 7.000 autónomos menos. Lejos de esos 43.000 que le espetó el popular al presidente. Si se toma el mandato completo de Sánchez,

-Feijóo: “España es el último país en recuperar el PIB prepandemia"

Uno de los arietes electorales del Partido Popular ha sido a lo largo de los últimos años, que España todavía no se había recuperado el índice de PIB anterior a la pandemia. No falló en el cara a cara y Feijóo le echó en cara a Sánchez este dato destacando que lo hizo junto a la República Checa, con cierta carga teatral al mostrar primero una gráfica al revés y voltearla para crear un golpe de efecto cambiando las posiciones por países. La realidad es diferente, a no ser que se quiera obviar que la gran locomotora económica comunitaria, Alemania, entró en recesión técnica en el primer trimestre de este año.

Los últimos datos del INE son claros, la revisión realizada al alza del crecimiento del PIB lo elevó al 4,2% respecto a los datos de los tres primeros meses de 2022. Si se toma esa referencia, España cuadriplicó la media europea.

-Feijóo: "[Es] el tercer presidente que menos empleo ha creado"

Una afirmación chocante, por lo menos para quienes han seguido de cerca los efectos de la reforma laboral aprobada con los agentes sociales en las cifras de empleo. Cuando le echaban cuestiones en cara de anteriores gobierno populares, Feijóo marcaba distancias con sus antecesores comentándole a Sánchez que se equivocaba de fecha y que estas son las elecciones de 2023. No usó la misma receta cuando le dijo que es "el tercer presidente que menos empleo ha creado, por debajo de Mariano Rajoy".

Sin entrar a debatir qué tipo de empleo -estable, precario... etc- se ha creado en uno u otro mandato, durante la época de Rajoy se crearon 1.191.000 puestos de trabajo, mientras que en lo que lleva Sánchez en Moncloa la cifra se sitúa en 1.508.000. Unos 300.000 más, que podrían ser aún más. El INE aún debe hacer públicos a final de mes, ya con el 23-J superado, el dato mensual. Eso sí, la afirmación de Sánchez de que ha creado dos millones es más una declaración de intenciones -se ha referido en el pasado como objetivo- que una realidad.

Política Internacional: ¿quién teme a la 'solución ibérica'?

-Feijóo: "La excepción ibérica no la voy a derogar yo, la va a derogar la Unión Europea"

Se llame 'solución ibérica' o 'excepción ibérica', Feijóo volvió a cargar contra una de las políticas estrella en materia energética del Gobierno, arrancada en duras negociaciones en Bruselas, donde el Ejecutivo demostró músculo internacional y una posición de liderazgo en el debate comunitario inédita. Dejando entrever que Feijóo también pisa parqué comunitario reuniéndose con figuras de la talla de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deslizó que este mecanismo de topes al precio de la energía va a caer por parte de los Veintisiete.

En este sentido, desde junio del pasado año a enero de este ejercicio, se calcula que la 'solución ibérica' ha supuesto un ahorro de 5.000 millones de euros. No obstante, la última decisión que se tomó sobre este mecanismo en la UE fue la de prorrogar su validez hasta el próximo diciembre. Eso sí, con la condición de que vuelva a producirse una alteración de los precios.

-El archivo del caso Pegasus no fue culpa de España

Esta puede que haya sido una de las afirmaciones rotundamente más falsas de Feijóo, quien dejó caer que el archivo del espionaje del caso Pegasus se debe a una falta de colaboración por parte del Gobierno de Pedro Sánchez -curioso, cuando él, junto a los ministros Marlaska, Robles y Planas es uno de los afectados-. La realidad es que el carpetazo se debió a la "absoluta" falta de cooperación de otro país. Algo lejos de España. Concretamente, de Israel, donde está radicada la firma creadora de dicho software espía.

Con el objetivo de averiguar quiénes estuvieron detrás del espionaje, el juez remitió hasta cuatro veces una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información de la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la declaración como testigo de su máximo responsable. Para ello, a lo largo de estos meses, amplió la solicitud de cooperación jurídica y envió hasta dos recordatorios, sin éxito.

-Feijóo y su crítica de no haber explicado en el Congreso el cambio histórico sobre el Sáhara

Se coló el espionaje del caso Pegasus en el debate con duras insinuaciones por parte de Feijóo relacionadas con Marruecos, pero también le pidió explicaciones a Sánchez sobre el histórico cambio de posición respecto a la soberanía del Sáhara Occidental. El líder de la oposición le echó en cara "no haber explicado en el Congreso nunca el cambio de posición respecto al Sahara Occidental".

Esta es una cuestión espinosa. Si se toma en el sentido estricto de la frase es rotundamente falsa. Sánchez, quien ostenta el récord de mayor número de intervenciones por decisión propia de un presidente en el Congreso, compareció en junio del año pasado en un debate monográfico en el que se abordó dicho asunto. Otra cuestión es que los populares -y otros partidos, incluidos socios habituales del Gobierno como ERC o EH Bildu- valoren que en ese espacio no se dieron las explicaciones pertinentes o suficientes.

Política Social: de lo que hacen los socios a quién hereda responsabilidades

-El choque por qué potencial socio suscribió o no el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Tocaba hablar de posibles socios para llegar a La Moncloa y Sánchez no dudó en denunciar por activa y por pasiva lo que puede suponer en materia de Igualdad o de lucha contra la violencia machista que Feijóo tenga a Abascal como vicepresidente. Feijóo, quien no respondió a la pregunta de la periodista Ana Pastor de qué le diría a mujeres "preocupadas y con miedo" sobre que Vox niegue la violencia de género, apostó por profundizar en la idea de que si el PSOE puede pactar con Unidas Podemos, por qué el PP no lo va a hacer con Vox.

Con ese telón de fondo tuvo un cruce de acusaciones en el que la clave estaba en la fecha exacta. Sánchez le echó en cara a Feijóo que esté pactando ejecutivos autonómicos y alcaldías con la única formación que no firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que fue uno de los momentos más duros para el popular en el cara a cara. Feijóo aseguró que había sido Podemos el que se negó a dar su rúbrica. Tiene razón, pero solo en parte, puesto que la formación morada a lo que se negó fue a firmar el pacto realizado aún con Rajoy, al considerar que la ausencia de presupuestos lo dejaba en papel mojado.

Si Feijóo tenía razón es ese aspecto, lo cierto es que Sánchez no se refería a ese pacto, sino al último suscrito en esta legislatura que Vox se negó a apoyar, creando una brecha evidente en el consenso democrático.

-Feijóo: "Se ha incrementado la okupación de viviendas"

En el apartado destinado a hablar sobre el mayor problema que acusan los españoles en su día a día, la vivienda, se perdió una gran oportunidad de preguntarle al Partido Popular sobre si oponen a cuestiones de la Ley de Vivienda como los topes al alquiler en zonas de mercado tensionado o, sencillamente, qué es lo que les molesta concretamente de una ley que necesita de aplicación autonómica y que el PP ha asegurado que no aplicará en las regiones en las que gobierne.

Feijóo, ocupando el espacio de un debate que ha liderado Ciudadanos y ante la ausencia de Vox, optó por hablar de okupación ilegal de viviendas esgrimiendo la afirmación de que "se ha incrementado la okupación". Ante la falta de desarrollo, solo cabe señalar que sí que es cierto que se viene registrando un aumento de las viviendas ocupadas, pero ha venido ocurriendo entre los años 2016 y 2022 de una forma global. Sí, durante unos cuantos de eos años el que presidía el Consejo de Ministros se llamaba Mariano Rajoy.

No obstante, también es cierto que en los dos últimos ejercicios se ha comenzado a recortar ese indicador. En 2022 cayó un 3,2%, pero en lo que va de año ya es un 11,8% menos.