Illa presenta su propuesta de 'cupo catalán': un consorcio con el Estado para recaudar y gestionar impuestos

La número dos del PSC para las elecciones catalanas del 12 de mayo, Alícia Romero, ha propuesto este viernes constituir un consorcio conjunto entre la Generalitat y el Estado para recaudar y gestionar impuestos en Cataluña, dentro del actual modelo de financiación y de acuerdo con el Estatut.

En declaraciones a SER Catalunya, Romero ha subrayado que ese consorcio es una idea que ya incluye el Estatuto de Cataluña y que, entre otros efectos, permitiría eliminar el problema de los pagos tardíos de las liquidaciones por parte del Estado.

Para Romero, que en esta última legislatura ha sido la portavoz de PSC-Units en el Parlament y mano derecha del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, el consorcio es uno de los contenidos del Estatuto que aún queda por implementar, lo que da margen a la Generalitat para "reforzar el autogobierno" dentro del marco estatutario actual.

La propuesta llega días después de que la Generalitat propusiera un nuevo modelo de financiación singular para Cataluña, una oferta que, para Romero, sólo tiene el apoyo del grupo parlamentario de ERC porque "no se ha negociado un proyecto consensuado" en el seno del Parlament.

"El documento de la financiación singular me decepcionó un poco, porque algunas partes las podemos compartir, pero realmente la propuesta es poco rigurosa. El fondo de solidaridad, por ejemplo, no explica cómo será. Es un documento que explica poco, que no está suficientemente trabajado. Nos parece que ha sido una ocurrencia", ha expresado.

Romero ha matizado que el actual modelo autonómico tiene deficiencias y que, en el caso de Cataluña, al ser una de las comunidades que más aporta al fondo común, también debería recibir más, pero ha rechazado que una mayor financiación para Cataluña deba pasar por un detrimento en otras autonomías.

Asimismo, Romero ha propuesto reducir la quincena de impuestos propios que tiene Cataluña, la comunidad con más tributos de este tipo, para reducir la burocracia añadida, que sufren sobre todo las pequeñas y medianas empresas.

Respecto al posible escenario político tras las elecciones del 12 de mayo, Romero ha reiterado que, según las encuestas, ningún partido tendrá mayoría absoluta y, con la previsión de que Salvador Illa gane las elecciones, ha dicho que el PSC está abierto a pactar con todas las formaciones menos con la extrema derecha.

La número dos de los socialistas catalanes ha abierto la puerta a llegar a acuerdos con los partidos independentistas, y ha remarcado que el PSC "puede pactar con todos los que comparta propuestas".

"Las afirmaciones maximalistas no ayudan a la política. (...) Algunos dicen no, no y no. Lo que está claro es que ganará Salvador Illa, y queremos que sea presidente, y querríamos que lo fuera en solitario. Pero primero veamos los resultados de las elecciones", ha añadido.

Romero ha puesto como prioridad que el Govern que salga de las elecciones de mayo sea fuerte y reduzca "incertezas e inestabilidades" que, ha dicho, "no ayudan para que Cataluña haga apuestas valientes y ambiciosas".