Jacinto Morano (Podemos): "Ayuso va a hacer que todos los sanitarios se vuelvan de izquierdas"

Jacinto Morano (Madrid, 1984) ha vivido de todo durante los ocho años en los que lleva trabajando en la Asamblea de Madrid y a cuatro meses de las próximas elecciones autonómicas, destaca como una "característica" principal el papel de Podemos en el Gobierno de España.

El parlamentario de la formación morada ha estado en la Cámara madrileña durante los gobiernos del Partido Popular con diversos presidentes y presidentas regionales y cuando le pregunta por la crispación que hay, él muestra su preocupación por una cosa: "Parece que sean más importantes las formas que los fondos".

Al ser preguntado sobre lo que ocurrió con la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Complutense, Tito, como le conocen sus más allegados, es rotundo: "Es la primera vez que se da este reconocimiento a una presidenta en ejercicio y, además, no cuenta con el consenso de la comunidad universitaria".

El diputado de Podemos cree que las protestas que se están produciendo contra Ayuso pueden pasarle factura, porque "la lista de damnificados ya es más larga que la lista de imputados del PP de la Comunidad de Madrid de los últimos años" y también defiende "la dirección nacional del PP es la señora Ayuso".

Más serio se pone a la hora de hablar sobre el rechazo de Más Madrid a un posible bloque unido a la izquierda del PSOE y considera que "hay mucha gente en la izquierda madrileña que está desilusionada" con la formación de Mónica García.

Cuando habla de la comentada ley del solo sí es sí, Jacinto Morano señala que, pese a las críticas, "la mayoría de las revisiones no se han producido, que esto tampoco se cuenta". "Creo que no debemos rasgarnos las vestiduras, las posiciones políticas de los operadores jurídicos condicionan cuáles son las sentencias", expone.

Vamos a empezar con lo último, lo que pasó el pasado martes en la Universidad Complutense de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué le parece el reconocimiento como alumna ilustre y lo que ocurrió en el centro universitario?

En primer lugar, es la primera vez que se da este reconocimiento a una presidenta en ejercicio y, además, no cuenta con el consenso de la comunidad universitaria. Esto hay que contarlo. Mire que es difícil poner de acuerdo a la mayoría de los profesores. Bueno, pues tenemos un 90%, según algunos datos, que han dicho que es una salvajada, que no tiene sentido, que se está politizando la universidad. Simplemente por nombrar a una presidenta en ejercicio. Pero es que, además, tienes a una señora que ya va por la décimo tercera universidad privada, por llamarlo de alguna manera, porque lo que está abriendo son casi edificios con cuatro salas y a eso lo llamo universidad y que le ha metido un recorte de 60 millones de euros a las universidades públicas. Es que no tiene ningún sentido.

Entonces, la gente protesta de una forma muy significativa. Decía hace unas semanas la señora Ayuso que Pedro Sánchez no podía salir a la calle porque la gente le gritaba. Vaya, parece que los madrileños a quién gritan es la señora Díaz Ayuso y le pasó también en San Fernando de Henares. Y le va a pasar, que intente reunirse con los taxistas, a ver cómo reaccionan, porque lo que vemos es que hay muchísima gente cada vez más descontenta con esta gestión y debería asumir democráticamente que su discurso no es verdad. Ella afirma que el Gobierno de la nación genera muchas protestas. Pues quién está generando las mayores protestas en todo el Estado es el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El diputado de Podemos Jacinto Morano. SERGI GONZÁLEZ / HUFFPOST

Justamente hablaba de lo que pasó en San Fernando de Henares, en la Complutense y también lo que está pasando con la sanidad pública en Madrid. ¿Cree que eso le puede pasar factura a Ayuso en los próximos meses?

Sí, desde luego. Mire los madrileños ya no lloran, ya facturan, como dice no sé quién. Y en esa lógica, es que ya se ha visto cuál es el modelo de Isabel Díaz Ayuso. Es que la lista de damnificados de Ayuso ya es más larga que la lista de imputados del Partido Popular de la Comunidad de Madrid de los últimos años. Esto es casi inmanejable. Se dan todas las condiciones para que haya, en el próximo mayo, un cambio de Gobierno en la Comunidad Madrid con una necesidad, que es que el protagonismo sea precisamente de esta gente, de estos colectivos, de estas entidades sociales que se están movilizando y se están organizando. Esto es lo que humildemente nosotros creemos que aportamos al planteamiento. No pueden ser los partidos políticos de izquierda solo los que plantean la alternativa, porque esto ya llevamos viendo 30 años que no funciona en la Comunidad Madrid. Hay que darle todo el protagonismo a la sociedad civil madrileña, que ya está harta con lo que está haciendo el PP con los servicios públicos.

Ahora en febrero hay otra manifestación en defensa de la sanidad pública. ¿Qué piensa cuando ve a gente del Gobierno de Ayuso decir que es una campaña o una movilización organizada por la izquierda y los sindicatos de izquierdas?

Es que, como siga así, la señora Díaz Ayuso va a hacer que todos los sanitarios se vuelvan de izquierdas. Claro, lógicamente. ¿Cómo no? A veces hay muchas noticias y no nos acordamos. Ha abierto centros de salud sin médicos. Ha abierto centros médicos sin médicos. Eso no se le ha ocurrido a nadie en el mundo porque es una estupidez, entre otras cuestiones. Entonces, evidentemente genera reacciones y mucha gente se da cuenta que el discursito de vamos a bajar los impuestos, que luego se los bajan sólo unos pocos y da igual que gestionemos un poco peor los servicios públicos, pues no funciona. Y a mí hay una cosa que me hace mucha gracia. ‘Es que estas movilizaciones de la sanidad son políticas’. Pues claro, qué pasa. Había un señor que gobernó 40 años en este país que decía, ‘haz como yo, no te metas en política’. Claro, hay gente de la derecha que no quiere que la gente se meta en política. Pues lo siento, esto es una democracia y cuando se ataca a los servicios públicos, la gente contesta y la movilización de la sanidad, y lo digo, es claramente política. Política porque quiere otra gestión de los servicios públicos. Es que la política es un arte noble. A lo mejor para el Partido Popular es otra cosa.

Usted lleva muchos años trabajando en la Asamblea. ¿Cree que el ambiente político que se vive en el Parlamento madrileño ha empeorado?

No, no, no, la crispación es constante. Desde que estoy aquí siempre se argumenta que es el momento de mayor crispación. Y a mí lo del discurso de la crispación me preocupa por una cosa, porque parece que sean más importantes las formas que los fondos. A mí no me gusta, cualquiera que vea una intervención mía intento no insultar jamás a nadie ni subir el tono.

De hecho destacan algunas de sus intervenciones…

Intento hacerlo, pero eso no es lo importante, porque vamos si se están recortando miles de millones a los servicios públicos, si se prohibió, por ejemplo, derivar ancianos de las residencias a los hospitales de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo no va a haber enfado? ¿Cómo no va a llegar alguien y va a decir que hasta aquí o basta ya? Entonces el discurso de vamos a discutir menos. No, mire aquí lo que tenemos es que defender cosas que están en peligro, que son los servicios públicos madrileños. Y sí eso lleva a veces a elevar el tono, ya que digo que el insulto no me gusta, pues eso será lo importante. Lo de la crispación, los tonos y tal, creo que le preocupa más a la gente que estamos en las instituciones y a la prensa, que a los ciudadanos. No quieren tonos buenos, quieren un médico en su centro de salud, una plaza pública en la educación o una residencia digna para sus mayores. Lo del tono y lo que hagamos aquí es una cosa en petit comité. Si no solucionamos los problemas, da igual el tono que tengamos, como si nos damos la mano todos los días.

Hace poco más de un mes, se llevó el aplauso de los partidos de la oposición tras recordar muchas de las cosas que el PP había hecho antes y que ahora critica. ¿Cómo califica el papel que ha tenido el PP, primero con Casado y ahora con Feijóo, en los últimos cuatro años?

Yo es que dudo que la Dirección Nacional del Partido Popular sea ni Casado ni Núñez Feijóo. La dirección nacional del Partido Popular es la señora Isabel Díaz Ayuso y el día que decida hacerle así a Feijóo, pues hasta luego Feijóo y aquí no pasa nada. Entonces no hay un cambio. Es la señora Ayuso y es su estrategia. Y es la estrategia de Trump y la estrategia de Bolsonaro. Los gobiernos de izquierda son ilegítimos. Todo lo que hace un gobierno de izquierdas hay que atacarlo por ilegítimo y eso es lo que están haciendo constantemente. Entonces, eso es lo que vimos el otro día, que le llaman Golpe de Estado a hacer una reforma a una ley orgánica.

Los de izquierdas sabemos lo que es un golpe de Estado, porque cuando hay un golpe de Estado nos meten en la cárcel. Entonces ahí es indiscutible, es el termómetro. La derecha igual sí sabe lo que es un golpe de Estado porque ha dado algunos en la historia de España, pero ahora está usando, no solo en España, sino internacionalmente, está usando unos argumentos de que creen que el poder es suyo y que cuando no gobierna la derecha todo lo que pasa es ilegítimo. No puede ser. Creo que la gente se lo empieza a creer porque no le puedes decir a la gente que está acabándose la democracia, cuando día a día vemos mejores cifras en la inflación, vemos mejoras en el empleo, vemos mejores cosas en el crecimiento, vemos derechos que avanzan. Entonces creo que es un discurso que está condenado a la derrota, pero ellos sabrán cuando el enemigo se está equivocando, no les molestes.

¿Qué mensaje habría que mandarle a los madrileños para intentar que la izquierda gobierne en Madrid?

Yo creo que la izquierda tiene que hacer dos cosas, principalmente. Una, tomarse en serio esto y tomarse en serio es que, a veces, y esto nos lo dice la gente, es que parece que la izquierda se ha acostumbrado a perder Madrid. Esto no puede ser, hay que tomárselo en serio porque, vistas la organización social y las movilizaciones sociales, hay un inmenso porcentaje de los madrileños que están deseando que haya una propuesta alternativa. Lo que hay que hacer es poner una propuesta que de verdad sea alternativa. No se trata de gestionar mejor que Ayuso, se trata de hacer lo contrario que Ayuso. Y en segundo lugar, precisamente, que el protagonismo tiene que ser en la sociedad civil madrileña. No son los problemas de los partidos, no son las discusiones de las campañas, sino la sociedad. Los médicos que están, por ejemplo, ahora mismo encerrados en un centro de salud, los vecinos de San Fernando de Henares, la gente del taxi, todos los profes de la marea verde. Si ellos son los protagonistas y son los que articulan las propuestas, tendremos una propuesta. Si nos quedamos en una cosa, simplemente de partiditos y discusiones parlamentarias y tal, pues ahí el PP es dónde está cómodo.

En las últimas elecciones, el entonces candidato de Podemos, Pablo Iglesias, ofreció ir junto a Más Madrid. ¿Es una propuesta que se debería recuperar para el próximo 28 de mayo?

Yo de verdad creo que hay mucha gente en la izquierda madrileña desilusionada con que Más Madrid haya decidido que van solos. Bueno, ellos sabrán. Yo creo que no nos toca a nosotros valorar otras posiciones de otras organizaciones de izquierda. Siempre hemos dicho que lo ideal era un planteamiento unitario, pero estamos como estamos. Este es el escenario y lo que tenemos que hacer es cada uno dónde está, construir para alcanzar ese objetivo que tenemos, que es incorporar a la sociedad madrileña. No se va a hacer de las instituciones, se va a tener que hacer desde la sociedad, desde la organización social y desde la movilización.

El diputado de Podemos Jacinto Morano. SERGI GONZÁLEZ / HUFFPOST

¿Y cuál será el papel de Podemos para tratar de convencer a los madrileños?

Nosotros tenemos una característica, que a nosotros ya nos conocen y lo que ponemos sobre la mesa es lo que ya hemos hecho y lo que ya hemos hecho es, cuando parecía imposible, hace dos años, alcanzamos el primer Gobierno de coalición en la historia de la democracia. Y los avances sociales, que en un contexto muy difícil que todo el mundo lo conoce, primero el covid y luego la guerra de Ucrania, el estallido de un volcán. Han pasado muchas cosas que nos han puesto en dificultades. Lo que le decimos a los madrileños es, ¿queremos que en los momentos de dificultad haya un gobierno que avance en derechos, que eso es lo que ha demostrado que pasa cuando Podemos e Izquierda Unida están en el Gobierno? ¿O queremos que en los momentos de crisis pase como pasó aquí en el 2008, un sálvese quien pueda, recortes en los servicios públicos y ya veremos, y encima alguien llevamos dinero?. Ese es el planteamiento. La única garantía de que pueda haber un Gobierno que en los momentos de dificultad avance en derechos es la presencia de Podemos. Y no porque lo digamos, sino porque se ha demostrado en el Gobierno del Estado desde el año 2020. Queremos que los mismos avances que se están dando a nivel estatal se den a nivel autonómico, porque los madrileños tenemos tanto derecho a vivir bien como el resto de los españoles.

En las autonómicas no afectará, ¿pero qué le parece Sumar, el nuevo proyecto de Yolanda Díaz? ¿Cree que se debería ‘sumar’, nunca mejor dicho, a Podemos e ir juntas en las elecciones generales?

Nosotros siempre hemos defendido la unidad en ese aspecto. Sumar es un proyecto estatal que se está definiendo, pero siempre, y lo llevamos diciendo años, el único mecanismo para poder generar mayorías es trabajar desde la unidad. Si no vamos juntos, nos ahorcarán por separado. Esto es algo que la izquierda debió aprender hace mucho. Pero, yo además soy optimista con esta unidad, porque es que ya hemos hecho procesos de unidad. Unidas Podemos es eso. Es un proyecto de aglutinar al conjunto más amplio de la izquierda, para conseguir llegar al Gobierno. Pues esto es lo que hay que seguir haciendo, si es que no tienes que inventar la pólvora cada diez minutos. Yo estoy convencido de que Sumar hará su proceso y que al final habrá un proceso unitario y una candidatura, una propuesta unitaria de toda la izquierda transformadora, porque además es la mejor forma de revalidar el Gobierno, que creo que es el objetivo a corto plazo que debemos tener todos.

¿Cuál es su opinión sobre las críticas, algunas más comentadas como la de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, contra la ley del 'solo sí es sí'?

Siempre que se hace una crítica y se omite lo positivo, es que es una crítica intencionada. Pero esto no lo digo yo, es una cosa que es lógica. Entonces, más allá de eso, a mí lo que me sorprende de verdad, como abogado, que lo he sido durante durante bastantes años, me sorprende profundamente que habiendo precedentes que te decían que no tenías que revisar las condenas a la baja, que haya unos cuantos jueces que no estén aplicando eso, están rebajando penas. Otros muchos sí. De hecho, la mayoría de las revisiones no se han producido, que esto tampoco se cuenta. Entonces a mí me sorprende mucho. Y cuando pasa una cosa así en el mundo jurídico, pues hay que pensar que de fondo hay un problema político. Hay una confrontación política, como pasó cuando se aprobó la reforma laboral, que hubo algunos contra la reforma laboral de Mariano Rajoy, que se resistieron a aplicar la reforma más duras contra los trabajadores. Pues aquí exactamente igual. Y creo que no debemos rasgarnos, las posiciones políticas de los operadores jurídicos condicionan cuáles son las sentencias. Esto es normal, pero también hay que mandar el mensaje de que la mayoría de las resoluciones judiciales están diciendo que no hay que revisar esas condenas a la baja.

Luego, claro, hay un discurso muy interesado, pero es un discurso muy interesado desde el primer momento. Una de las cosas que le duele mucho a la derecha española son las políticas de igualdad. Estaban pidiendo dimisiones de las personas del Ministerio de Igualdad antes de que tomaran posesión. Y esto es así, Claro, donde les duele, atacan. Bien, pues lo que hay que hacer es responder a eso con más derechos y cada vez más derechos. Y después se ha aprobado la ley trans. Tenemos sobre la mesa una reforma de la ley de la interrupción voluntaria, embarazo, etc, A cada grito de la redacción más derechos. Esta es la respuesta.

¿Y cuando esa reacción llega desde parte de la izquierda, porque también ha ocurrido, por ejemplo, que luego ha habido ahí con la portavoz de Podemos en Aragón?

No, no lo he oído detalladamente. Lo que sí te puedo plantear es que cualquiera que analice con profundidad la situación y que sea leyéndose las normas, no con simplemente con noticias que aparecen, la posición está muy clara. La ley tiene mecanismos y todos los antecedentes dicen que no hay que revisar esas condenas. Qué hay jueces que las están revisando, por supuesto, otros muchos no. Pero que un análisis profundo te lleva, en mi humilde opinión, a las mismas conclusiones que ha planteado desde el principio el Ministerio.

Le voy a plantear una última pregunta diferente. ¿Qué destacaría como positivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid?

Hombre, qué va a ser la última presidenta del Partido Popular en la Comunidad Madrid y eso siempre es bueno.