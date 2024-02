Jácome (Democracia Ourensana), preguntado sobre posibles pactos: "Enséñame la pasta"

A escasos dos días del 18-F en el que se celebrarán las elecciones gallegas, el actor político que se prevé clave en caso de obtener representación, ha vuelto a dejar claro que nadie tiene atado su apoyo. Un mensaje que atañe más al Partido Popular de Galicia que ha articulado todos los pactos posibles para lograr mantener la Deputación de Ourense a cambio del bastón de mando de la capital provincial. El que ostenta la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome.

El regidor ourensano sí ha cumplido esta vez con su amenaza, tras en el pasado retirar la candidatura y acabar solicitando el voto para Núñez Feijóo en su día. Ha decidido que su proyecto político concurra a estas autonómicas en un momento en el que las últimas encuestas apuntan a que podría obtener un escaño decisivo, en caso de que el PP se quedase con 37 asientos, a uno de la absoluta. En esta línea, es su 'número 2', Armando Ojea, el que encabeza la lista.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Precisamente, Ojea, en una entrevista con El País publicada la pasada semana aseguró que "pactarían hasta con el diablo" para obtener inversiones en la ciudad, su gran feudo político. "Pactaremos con el diablo, sí. ¿Acaso no pactamos con Baltar? Más caña que le dio Jácome a Baltar no le ha dado nadie", subrayaba Ojea, quien no ocultaba que "podemos pactar con el partido socialista si es el que nos ofrece las inversiones para la ciudad". Precisamente, este viernes Jácome ha dejado claro con una cita cinéfila muy concreta que su apoyo tiene un precio: "Show me the money". Vamos, "enséñame la pasta".

"... si con ello conseguimos el cielo para Ourense"

En este sentido, el regidor ourensano se ha pronunciado sobre posibles pactos durante una conexión con Al Rojo Vivo, en laSexta. Preguntado sobre si Democracia Ourensana puede decantar la balanza y a quién prefiere, si al popular Alfonso Rueda o a la nacionalista Ana Pontón, Jácome ha admitido que "nosotros esperamos decidir realmente el próximo domingo con los votos de los ourensanos y tenemos una frase que ya hemos repetido hasta la saciedad".

A renglón seguido, ha reiterado "y es que nosotros pactaremos hasta con el demonio si hace falta, si con ello conseguimos el cielo para Ourense". Y ha precisado que "en este sentido nos da igual que gobierne la derecha clásica o la izquierda clásica, nos da igual que gobierne el PP o el BNG porque lo que nos importa es la provincia de Ourense. Realmente es nuestra prioridad".

Y entonces, Jácome ha asegurado que "una de las frases que podemos utilizar después de la noche electoral si somos llave es esa frase que decían en la película de Jerry Maguire de 'show me the money!', enséñame la pasta". En alusión a la cinta protagonizada por Tom Cruise.