El candidato que podría salvar a un Rueda (PP) sin absoluta se moja: "Pactaremos con el diablo"

Es el gran temor a izquierda y derecha del tablero político gallego de cara a las elecciones autonómicas del 18-F en Ourense. En realidad ya lo fue en los anteriores comicios locales del 28-M. Por su imprevisibilidad. Pero sobre todo porque, siguiendo las experiencias del pasado, cuando Democracia Ourensana habla de posibles pactos, eso puede traducirse en negociaciones dilatadas en el tiempo y cambios de última hora. Giros de guion que suelen volver al punto de partida. El de acabar apoyando al Partido Popular.

Se trata de la formación provincialista -solo se presenta en la circunscripción de Ourense- surgida en el pasado del partido local que capitanea el actual alcalde de la ciudad de As Burgas, el polémico Gonzalo Pérez Jácome. Democracia Ourensana no se presentó a las anteriores autonómicas del 2020, en las que pidió el voto para el candidato del PP, por aquel entonces Alberto Núñez Feijóo -DO gobernaba Ourense en coalición con el PP-. Tampoco lo hizo a las últimas generales del 19-J, aunque sí amagó con hacerlo. En esa ocasión no se mojó por ninguna formación.

El elegido de Jácome para lograr el hito de llevar DO a O Hórreo, el Parlamento de Galicia, es su 'número dos' en la formación, cofundador de la formación y vicepresidente segundo de la Diputación de Ourense en 2019 -liderada por el popular ahora acorralado tras ser denunciado por ir en coche oficial superando la velocidad permitida, José Manuel Baltar (PP)-, Armando Ojea. En una entrevista con El País, deja el titular que más nervios puede causar en el PPdeG, ante que su hipotético apoyo fuese a manos distintas: "Pactaremos con el diablo, sí. ¿Acaso no pactamos con Baltar?".

"Más caña que le dio Jácome a Baltar no le ha dado nadie"

En este sentido, en dicha publicación, Armando Ojea es preguntado sobre el siguiente escenario: "Han dicho que si consiguen 'el cielo para Ourense' pactarán 'con el diablo'. Si el PP pierde la mayoría absoluta, ¿se verían apoyando a una coalición de izquierdas?". Ojea, directo al meollo, responde: "Pactaremos con el diablo, sí. ¿Acaso no pactamos con Baltar? Más caña que le dio Jácome a Baltar no le ha dado nadie".

"Podemos pactar con el partido socialista si es el que nos ofrece las inversiones para la ciudad"

No se queda ahí y expone por qué entonces cambiaron de opinión cuando llegó la hora de articular negociaciones sobre el bastón de mando en Ourense: "Y después, nos vimos obligados a pactar para que nos diera la alcaldía". Y contrapone lo que sucedió con otro escenario hipotético: "Podemos pactar con el partido socialista si es el que nos ofrece las inversiones para la ciudad".

Sobre si esa política de pactos no le perjudica a la formación, Ojea también tiene claro que "la prueba está en nuestros resultados, pasamos de dos concejales a 10. Una cosa es la teoría política y otra la práctica" y que "la gente ve las cosas, ve que instalamos escaleras mecánicas, hicimos más de 40 parques infantiles…".

Sobre las encuestas: "Con respecto a DO han dado siempre cada patinazo..."

El candidato a las gallegas de Democracia Ourensana también pone el foco en otro de los factores clave que afecta a su formación. Buena parte de las encuestas no miden con claridad el impacto que tiene un partido con base electoral en una provincia de interior -el PP hizo valer su mayoría absoluta para modificar la cifra de diputados que otorgan las circunscripciones restando dos a A Coruña y Pontevedra y aumentando los de Lugo y Ourense-, lo que se suma a una comunidad que tradicionalmente cuenta con cierto nivel de voto oculto.

"Pienso que vamos a sacar más de lo que dicen, como se vio en las últimas convocatorias"

Así, Ojea se muestra distante con lo que apuntan los barómetros electorales: "Con respecto a Democracia Ourensana han dado siempre cada patinazo… A mí particularmente me dicen poco". El candidato de DO es claro: "Pienso que vamos a sacar más de lo que dicen, como se vio en las últimas convocatorias. Somos un partido que molesta, sobre todo al PP y al PSOE".

De lograr ese escaño, y teniendo en cuenta las proyecciones que dejan al PP al borde de perder la mayoría absoluta por un único asiento en O Hórreo, el voto de Ojea podría ser clave para que Alfonso Rueda pudiese mantenerse al frente de la Xunta de Galicia. Un voto que, a juzgar, por las palabras de Ojea, está sujeto a pasar por la mesa de negociación.