Jaime de los Santos (PP) admite que fue un error "absoluto" recurrir la ley de matrimonio homosexual 

El actual secretario nacional de Cultura del PP y 'número 12' en la lista al Congreso por Madrid, Jaime Miguel de los Santos, ha concedido una entrevista a El País en el que aborda la postura de los populares respecto a diversas leyes, como la ley de matrimonio homosexual, la del aborto o la ley trans.

El que también ocupó el cargo de consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Cristina Cifuentes y es diputado en la Asamblea madrileña ha reconocido como un error "absoluto" el recurso que interpuso el Partido Popular en el pasado a la ley de matrimonio homosexual aprobada con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Preguntado sobre si "su partido, con Rajoy al frente, recurrió la ley del matrimonio homosexual. ¿Fue un error?", De los Santos no ha dudado en responder que fue "absoluto". No obstante, ha apuntado a que "también es cierto que cuando en 2011, el 20 de noviembre, Mariano Rajoy Brey consigue una mayoría absoluta de 182 escaños, no cambia ni en una coma esa ley de matrimonio igualitario".

El número 12 de Feijóo por Madrid no se ha quedado ahí y ha aludido al actual presidente popular. "Le voy a recordar que en 2006, poco después de que el Partido Popular presentara ese erróneo recurso, el que entonces era presidente del PP gallego y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acudió a la primera boda entre personas del mismo sexo en Galicia".

A renglón seguido ha recordado que "en unas declaraciones a Europa Press, dijo: “Pues mire, yo vengo a esta boda como amigo de los contrayentes porque, ¿saben qué pasa?, que es que el PP, si en algo cree, es en la libertad y estos dos hombres en su libertad, han decidido casarse”.

Ante esa defensa del Feijóo de hace más de una década, el secretario nacional de Cultura popular ha sido repreguntado por lo obvio: "¿Y por qué Feijóo no intentó evitar que el PP recurriera la ley?". Así, De los Santos ha señalado que Feijóo "lo hizo, pero de forma interna, y no fue el único. Créame que levantó la voz para intentar frenar aquello. Lo importante es que hoy estamos donde estamos".

Sobre los pactos con Vox

Precisamente, otro de los pilares de la entrevista ha sido la serie de pactos acordados entre PP y Vox y "cómo lleva" que su formación haya pactado con "un partido que arroja a la papelera símbolos del colectivo LGTBI al que usted pertenece". Jaime de los Santos no ha ocultado que "no me gusta que nadie borre o pretenda borrar los símbolos, porque creo que son importantes. Pero también es importante que el presidente nacional de mi partido dijera que los derechos del colectivo LGTBI son y siempre serán sagrados para el Partido Popular".

Nuevamente, ha sido preguntado por otra escena muy criticada, fruto de dichos pactos: "¿Qué sintió al ver el pasado miércoles instituciones donde gobiernan sin el símbolo del colectivo LGTBI en sus fachadas?". El popular ha señalado que "lamento profundamente que los actuales presidentes de algunas sedes legislativas hayan prescindido de un símbolo que lo que hace es unir y que, sobre todo, es un signo no solamente para quienes formamos parte del colectivo LGTBI, sino para todos y para todas".

De los Santos no ha ocultado que no le contenta la ultraderecha. "A mí, Vox no me gusta en nada y no me ha gustado nunca", pero ha dejado una ventana abierta al optimismo: "Y no voy a decir que nunca me gustará, porque yo sí creo en las evoluciones de todos y de todas".

Con todo, el diputado de la Asamblea madrileña ha subrayado "a mí no me gusta escuchar a Vox negando la violencia machista. A mí no me gusta que Vox, con determinados posicionamientos, vuelva a hacerme sentir pequeño por ser parte del colectivo LGTBI".