Guardiola, tras pactar con Vox: "Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños"

La líder del PP en Extremadura, María Guardiola, ha defendido este viernes su pacto de gobierno con Vox en la región porque su "palabra" no es tan importante "como el futuro de los extremeños", después de que en este último mes se negara de forma reiterada a coaligarse con los de Abascal para ser investida presidenta de la Junta.

En una rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura tras la firma del acuerdo con el líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, Guardiola ha admitido que es "consciente" de que habrá mucha gente decepcionada con su decisión, después de que ella manifestara en numerosas ocasiones que nunca gobernaría "con quienes niegan la violencia machista, quienes usan el trazo gordo, quienes deshumanizan a los inmigrantes, y quienes tiran a una papelera la bandera LGTBI". "Entiendo y asumo esta decepción, pero pido que se me juzgue como presidenta de la Junta. Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños", ha dicho.

Sobre las duras palabras que Guardiola expresó entonces contra Vox, la líder del PP extremeño ha defendido ahora que aquellas declaraciones "fueron fruto de un enfado importante, de una frustración por un momento concreto". "Yo no asumo los postulados de Vox y al revés. Pero nos vamos a entender porque hemos puesto en el centro los intereses de los extremeños. Ambos hacemos renuncias desde la generosidad", ha dicho.

Además, ha asegurado que nunca se ha planteado su dimisión porque entonces "habrían ganado los que quieren que esta región no prospere". "Este acuerdo obedece a una profundo de reflexión hecho por mí misma donde me he preguntado por qué quise ser candidata a la presidenta de la Junta. Y fue para cambiar la vida de los extremeños y que mi región prosperase", ha añadido.

Ante los medios, la futura presidenta de Extremadura ha asegurado que ella no ha mentido "nunca" y que sus principios "siguen siendo los mismos". "Es un acuerdo en el que intentamos reflejar lo que nos une. Cualquier cuestión ideológica que nos separa está fuera del acuerdo", ha defendido. Por ejemplo, ha dicho que la cuestión de la "violencia de género" no forma parte de las sesentas medidas adoptadas entre PP y Vox.

Sobre el acuerdo en sí, que por el momento no se han detallado, Guardiola ha señalado que es "sensato y moderado". "Protege los servicios públicos, no miro al pasado y no retrocede en los derechos conseguidos por los extremeños", ha afirmado. Además, ha dicho que se desarrollará "buscando el bien de Extremadura, sin estridencias y con espíritu de lealtad y colaboración".

El líder de Vox en la región, Ángel Pelayo Gordillo, ha mostrado por su lado la satisfacción de su formación por el acuerdo alcanzado. "Se ha impuesto la sensatez por ambos partes, hemos sido generosos y ha llegado la cordura", ha señalado el dirigente.