Un jefe policial, al 'número 2' de Interior de Rajoy: “Si saco el ‘pendrive’ de Bárcenas, ¿qué pasa?”

Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), el excomisario Villarejo, y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Nueva información que salpica al Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. El por aquel entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, amenazó al ex 'número dos' del Ministerio de Interior y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con revelar pruebas relativas a la 'operación Kitchen' dos años antes de que estas fuesen entregadas al juez, según ha publicado en exclusiva El País este lunes.

Dicho medio ha tenido acceso al contenido de conversaciones de WhatsApp entre ambos, pero también a una conversación grabada por Villarejo el 22 de febrero de 2017 y que figura en el sumario de 'Kitchen'. Tal y como recuerda El País, García Castaño había sido destituido a principios de 2016 y trasladado a una comisaria del sur de Madrid después de la llegada del nuevo equipo de Interior. No obstante, habría sido una pieza del operativo parapolicial y se habría quedado con parte de material sustraído.

En febrero de 2017 se reunió con el excomisario José Manuel Villarejo, encuentro en el que este último le aconsejó que amenazase con sacar a la luz el supuesto pen drive del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas con el objetivo de que le devolviesen su cargo.

Villarejo: Con toda la información que tienes...

García Castaño: Yo no tengo nada, lo único cuatro cosas que hay del Bárcenas.

Villarejo: ¿Te parece poco, macho? Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente... yo que tú sacaba los dientes y transmíteselo tí a Paco [Martínez, secretario de Estado de Seguridad].

La conversación entre Castaño y Martínez

Tal y como recoge el mencionado diario, García Castaño amenazó dos días después a Francisco Martínez siguiendo el consejo de Villarejo, según se desliza de los mensajes incorporados al sumario de dicho proceso..

García Castaño: ¿Si saco el pen drive de Bárcenas, qué pasa?

Francisco Martínez: [Emoticono con cara de susto].

"Acabo de hablar con 'Abc' y me confirman que ha sido el director, esa factura no la tienes tú..."

En la información de El País también se recoge otra conversación de relevancia, correspondiente al 14 de enero de 2016, en la que el diario Abc publicó una factura junto al siguiente titular: “Iglesias cobró 93.000 euros de Irán de 2013 a 2015 que no refleja su web de transparencia”.

García Castaño: Acabo de hablar con Abc y me confirman que ha sido el director, esa factura no la tienes tú porque Gago no te la puso en el informe para proteger a la tía, hace cuatro días [Ignacio] Cosidó [director general de la Policía] pidió el dosier y como no estaba Gago no se dieron cuenta y metieron esta factura.

Martínez: Joder con el director (...) ¿Pero es muy grave? Al final se trata de darle credibilidad a la historia, ¿no?, con datos objetivos.

García Castaño: Credibilidad total.

Martínez: Trata de recuperarla (...). ¿Y hasta cuándo ha seguido cobrando Iglesias? Ésa es la clave...

"Si aquellos de Podemos han estado en temas abertxales"

En ese momento, PSOE y Unidas Podemos estaban en conversaciones para desbloquear la investidura del presidente del Gobierno. En Interior se seguía trabajando sobre los cargos electos de la formación morada.

Martínez: De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... Pudiste confirmar algo???.

García Castaño: Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó.

Martínez: Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc.

García Castaño: Josetxu Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA.

Martínez: ¿Estuvo condenado?

García Castaño: Sí.

Martínez: ¿Y los demás nada?

García Castaño: ¿Nada?.

Martínez: ¿Digo que si los demás están limpios... Tampoco violencia callejera, anarcas, etc???

García Castaño: Lo vuelvo a mirar, pero creo que no.

Martínez: Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo.

García Castaño: Vamos a ver.

Martínez: Mira con ojos atentos.

García Castaño: Te parece poco todo lo que tienen, Castiñeira [Jefe de la Brigada Provincial de Información] tiene que tener lo que haya, porque los trabajó mucho tiempo. (…) Le pregunto.