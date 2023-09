Jorge Pueyo revela si es cierta 'la leyenda' de los 'cubatas' baratos en la cafetería del Congreso

Jorge Pueyo es, a sus 27 años, uno de los diputados más jóvenes de la nueva legislatura que arrancó el pasado mes de agosto en el Congreso. El abogado y presentador de televisión - dirige A escampar la boira, un late night que le ha granjeado el apodo del 'Broncano aragonés - ha aterrizado en la Cámara Baja tras ganar las primarias de la Chunta Aragonesista (CHA) y obtener su escaño en las elecciones generales del 23 de julio bajo las siglas de Sumar.

El HuffPost tuvo esta semana la oportunidad de acompañarle en uno de sus primeros días por los pasillos del Congreso. Para Pueyo, todo era nuevo. "Todavía me cuesta orientarme o saber cómo ir a los sitios", aseguraba en los instantes previos a la entrevista que concedió a nuestro medio.

En dicha charla, Pueyo no tuvo reparos en responder a algunas de nuestras preguntas más comprometidas. La primera era sobre aquello que más le había sorprendido tras su llegada al Parlamento. "Pedro Sánchez es guapísimo y Abascal no es tan alto", dijo con una sonrisa. Además, admitió que había acudido a la cafetería del Congreso para comprobar de primera mano si era real 'la leyenda' de los cubatas baratos. "Pregunté si costaban 2,50 euros y he de decir que no. Creo que costaban cinco y pico o seis euros", confiesa.

Sobre si preferiría a Feijóo o a Abascal para tomarse ese 'cubata' en la cafetería del Congreso, Pueyo responde: "Por las risas, con Abascal. Para hablar de las lenguas, con Feijóo, porque en Galicia la emplea".

¿Y qué haría si se encontrara al 'guapo' de Pedro Sánchez por la Cámara Baja? El diputado aragonés tiene claro lo que le diría al presidente del gobierno en funciones: "Le regalaría el libro 'Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados' con todas las reivindicaciones que Labordeta ya tenía en el año 2000 para Aragón y le diría: 'Pedro, míratelo'".

Por último, tirando de su raíz aragonés, le sometimos a dos diferentes disyuntivas. ¿Amaral o Héroes del Silencio? "Amaral, Eva es la hostia", dijo por un lado. Y cuando le dimos a elegir entre un ascenso del Real Zaragoza a Primera División o ser ministro, su respuesta fue tajante: "El ascenso del Zaragoza, sin duda".