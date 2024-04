La carta de una juez a una niña cuya madre fue maltratada por su padre: "No tienes que ver al señor que le hizo daño"

Este lunes fue noticia una sentencia pionera en España: una jueza prohibía a un hombre acercarse a su hija para prevenir la violencia vicaria. La magistrada Isabel Giménez, decidió suprimir el régimen de visitas del padre para "proteger a la niña", prohibiéndole acercarse a ella a una distancia mínima de 500 metros y toda clase de comunicación, ya sea escrita, verbal, etc. "bajo apercibimiento de multa por desobediencia a la autoridad judicial".

Estas medidas aparecen justificadas en la sentencia por el trastorno de estrés postraumático que padece la niña como consecuencia de los recuerdos de la convivencia con su padre, procesado por ejercer violencia sobre su pareja, la madre de la menor.

Después de que el padre no mostrara voluntad de ver a su hija durante cinco años, posteriormente pidió la custodia compartida y solicitó un régimen de visitas de fines de semana alternos y vacaciones. Algo que provocó en la niña "temores y pérdida de apetito" porque la niña tenía "recuerdos de agresividad" por parte del progenitor hacia la madre.

Ante esta situación, la jueza determinó que obligar a la niña a ver a su padre ponía "en riesgo su salud física, psíquica y/o emocional", y así lo hizo constar en su decisión. La magistrada también temía que el hombre aprovechara el régimen de visitas para sacarla de España y llevarla a Pakistán, su país originario.

En la sentencia, Isabel explicaba a la niña a través de una carta su decisión. “Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y, además, que no tienes que ver ni hablar con el Señor que le hizo daño a tu mamá (tu padre biológico) y que él tampoco puede acercarse a ti y que así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo. Para mí han sido muy importantes tus explicaciones a los profesionales que te han escuchado y me han hecho saber que tienes malos recuerdos de cuándo vivías con él. Has sido muy valiente al decirnos algunas de las cosas que te dan miedo y que la razón por la que no quieres estar con él es porque te da mucho miedo que le haga otra vez daño a tu mamá”.

La carta se ha viralizado en redes sociales en estas últimas horas, por la decisión de la magistrada en un momento de numerosos casos de violencia vicaria y también por el gesto de la magistrada de dirigirse directamente a la niña para explicar su decisión.