Compromís pide la dimisión de Carlos Mazón mientras el PSOE ofrece sus votos para que el PP nombre a un tecnócrata

“¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité?” Así, citando el famoso tema de El Último de la Fila, ha emplazado el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, al presidente valenciano, Carlos Mazón, a que responda exactamente eso, dónde estaba el 29 de octubre. “¿Dónde estaba el presidente de los valencianos el día en el que más le necesitábamos? ¿Cómo podía estar comiendo tranquilamente cuando ya había inundaciones, rescates? ¿Cómo podía estar desaparecido mientras el CECOPI se debatía confinar a la población para salvarla? ¿Por qué tardo tanto en dar la alarma? ¿Por qué tardó tanto en avisar de que había peligro de muerte? Conteste esa pregunta a las familias que han perdido a alguien, que lo han perdido todo”, ha pedido Baldoví a Mazón. Y una última pregunta, quizás la más cruda: “¿Cuántas de estas muertes eran evitables?”

Tras estas cuestiones, Baldoví ha pedido la dimisión “inmediata” de Mazón. “La pedimos formalmente porque ya ha dimitido reiteradamente de su responsabilidad como presidente”, ha denunciado el portavoz para recordar cómo el presidente de la Generalitat no solo “hizo caso omiso a las previsiones y alertas” sino que además el mismo 29 anunció “que la DANA se dirigía a la Serranía de Cuenca”. “Es usted un incompetente, un mentiroso. No queremos más excusas ni más mentiras. No siga ensuciando de fango la verdad por respeto a las víctimas”, ha considerado Baldoví, quien se ha mostrado además convencido de que el presidente autonómico terminará “ante los tribunales”. De hecho, ha asegurado que su partido no descansará hasta que Mazón y su Gobierno den explicaciones “ante la Justicia”.

Por su parte, José Muñoz, portavoz del PSPV-PSOE, ha querido comenzar su intervención recordando el Gobierno de coalición que hasta hace nada unía en la Generalitat al PP y Vox, “la primera coalición negacionista contra el cambio climático”. “Les dio a los negacionistas todas las labores de emergencia, de lucha contra el cambio climático, usted eliminó el proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias que nos podía haber servido mucho y recortó el presupuesto en la lucha contra las emergencias”, ha denunciado Muñoz para pedir que no se vuelvan a permitir “Gobiernos del PP con la extrema derecha”.

El socialista, sin embargo, se ha alejado de Compromís respecto a la solicitud de dimisión de Mazón. Aunque sí comparte que el presidente de la Generalitat "ya dimitió de facto", ha solicitado al PP que sean ellos quienes lo destituyan para luego nombrar un Gobierno de transición para la reconstrucción con un tecnócrata como presidente que convoque elecciones en 2025. "Tendrán nuestros votos si lo hacen", se ha comprometido Muñoz con el Partido Popular.

Es lo mismo que ha solicitado esta tarde la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha exigido al PP la "destitución de Mazón", la "elección de un president y un Consell técnico focalizado en la reconstrucción" y "elecciones anticipadas en 2025 que devuelvan la voz a la ciudadanía".

Vox, que han intervenido los primeros tras la comparecencia de Mazón, han culpado, como era de esperar, a todo el mundo, empezando por Pedro Sánchez, pasando por Carlos Mazón, pero también por los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Teresa Ribera, Ana Redondo; la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; el expresidente de la Generalitat Ximo Puig; la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar y, en definitiva, “a todo el Gobierno de España por negligencia criminal”. El portavoz de la ultraderecha en Les Corts, José María Llanos, ha sido crítico con Mazón, pero no tan duro como con el presidente del Gobierno. Si del primero ha destacado su “incompetencia” en la gestión, al segundo, a Sánchez, le ha acusado directamente de “traición”.