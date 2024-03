La residencia en la que dos ancianas fueron abusadas sexualmente no creyó a las víctimas

La Policía Nacional ha detenido a un trabajador de una residencia de ancianos de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes como supuesto autor de las agresiones sexuales sufridas por dos mujeres de 90 y 100 años, respectivamente.

El arresto se produjo el pasado miércoles, después de que las víctimas alertasen a otra empleada de lo que sucedía con el hombre, José Raúl R. E, de 43 años, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes policiales.

No obstante, tal y como denuncia la concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, la familia tardó "bastantes horas" en conocer los hechos ya que "en un primer momento el testimonio de estas mujeres no fue tomado en cuenta" y "no fue hasta cuando un médico forense vio las lesiones y dijo que eran compatibles con una agresión sexual cuando se certificó la misma".

Una fuente cercana explica que una de las dos residentes ha vuelto a casa con sus familiares ya que estos no confían en el bienestar de su familiar. La residencia, que depende de la Comunidad de Madrid, está gestionada por la empresa Macrosad.

Además, explican, los familiares fueron informadas con varias horas de retraso tras conocer que los hechos habían sucedido.

"Nosotros desde que llegamos al Ayuntamiento el pasado mes de junio hemos incidido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Sanse, aunque éste no tiene las competencias pero debe velar por el bienestar de sus ciudadanos, que se estrenen los sistemas de vigilancia y contra el maltrato en esta residencia. Es una empresa que ha recibido varias sanciones por recibir comida en mal estado y caducada", indica Millán.

De hecho, destaca que ya tuvieron trabas en la residencia durante una visita que realizó Más Madrid. "Nos encontramos todo en aparente orden, les preguntamos por la contrata de comida y no obtuvimos respuesta. Pedimos los protocolos por maltrato y no obtuvimos respuestas", explica.

Así, denuncia el sistema de gestión de residencias en la Comunidad de Madrid. "Ayuso prima el beneficio económico al bienestar de los residentes. Esta empresa no puede seguir gestionando una residencia", indicaba asegurando que los residentes "merecen que se respeten sus derechos más básicos", expone asegurando que van a investigar todo lo sucedido puesto que el supuesto agresor sexual lleva trabajando en residencias públicas de la Comunidad de Madrid desde el año 2015.

Después de pasar a disposición judicial, el arrestado quedó en libertad con cargos con una orden de alejamiento de 200 metros de la residencia y de las víctimas.

La agresión escala a la Asamblea

Por su parte, Más Madrid ha denunciado lo sucedido: "Lo que ha pasado en la residencia de Moscatelares, en San Sebastian de los Reyes, es de tal calibre que no se puede repetir. Para ello exigimos una investigación en profundidad, la dotación de personal suficiente para evitar que se den estos casos, y sobre todo, la confianza y credibilidad en las personas residentes, y la información inmediata a las familias de los residentes", indica la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la portavoz de residencias de la formación, Alodia Pérez.

"Esta residencia arrastra incumplimientos históricos, por lo que la inspección debe ser exhaustiva en Moscatelares. Este gobierno tiene que asegurar la calidad de vida en las residencias de personas mayores, y que estos escándalos no se repitan", denuncian.