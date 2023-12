Las reacciones políticas al discurso de Navidad de Felipe VI: de "decepcionante" a "rotundo en la defensa de la unidad"

Felipe VI ha vuelto a ser una Nochebuena más el gran protagonista tras protagonizar su habitual discurso de Navidad. Aunque este año sus palabras han tomado un sentido más político que en otras ocasiones.

En plena tensión política por la amnistía y la formación del nuevo Gobierno de coalición progresista, el monarca español ha centrado parte de su intervención en destacar la importancia de la Constitución.

El rey aseguró que al margen de la Constitución "no hay ni democracia ni convivencia" posibles. "No hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad", señaló.

Unas palabras que, pese a no nombrar en ningún momento la palabra amnistía o las negociaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas, ha generado diferentes opiniones en cada lado ideológico.

El PP destaca la "defensa de la unidad"

El Partido Popular ha salido en tromba a destacar el discurso de Felipe VI. Casi todos sus dirigentes han reaccionado, hablando del papel de la Constitución. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho suyas algunas de las palabra del monarca.

"En su mensaje de Navidad, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad", ha defendido el presidente del PP.

Otros dirigentes del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han hecho hincapié en esa parte de la intervención.

"'Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad'; 'Evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos'; 'Deberíamos tomar conciencia del gran país que tenemos. Y garantizar a las nuevas generaciones el legado de una España unida, respetada y querida... De nuestra verdad como Nación', han sido algunas de las frases del monarca que ha recopilado Ayuso.

En la misma línea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado que Felipe VI haya "sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española".

"España y Constitución. En el momento en el que existe un claro objetivo de desbordamiento de nuestras reglas comunes, S.M. el Rey ha sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española. Fuera de la Constitución no hay ley. ¡Viva el Rey!", ha publicado Gamarra en redes sociales.

De "decepcionante" a "va a ser el último" Rey

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha compartido ningún mensaje sobre el discurso de Felipe VI, algunos miembros de otros partidos de izquierdas han dejado claro su parecer.

La portavoz y diputada de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha calificado de "decepcionante" el discurso navideño del rey, que considera "alejado del país real".

"Un discurso decepcionante. 1. No es polarización, es la extrema derecha contra la democracia. 2. Nada sobre los derechos sociales y la vida cotidiana. 3. La plurinacionalidad, ausente", ha indicado en un tuit.

En el segundo mensaje, la portavoz de Sumar ha observado que el rey "ha elegido no hablar de derechos sociales y las preocupaciones de la ciudadanía para exponer hoy la interpretación más restrictiva de la Constitución".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido todavía más dura con el monarca y se ha mostrado "cada vez más convencida de que la monarquía se ha quedado atrás y de que Felipe VI va a ser el último".

La exministra ha criticado que el Rey no haya hecho "una sola mención al genocidio en Palestina". "Un discurso sin una sola mención al genocidio en Palestina y con intentos desesperados de lograr la simpatía de la derecha que hace unas semanas le insultaba", ha subrayado.

Para la líder de la formación morada, "una verdadera defensa de la Constitución debe basarse en exigir su cumplimiento íntegro". "La Constitución nos une cuando se cumple el derecho a la vivienda, la libertad de expresión o se reparte la riqueza, sin privilegios. Ahí nunca podremos encontrar a la monarquía", ha zanjado.

Junts tacha de "irrelevante" las palabras del monarca

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tildado este lunes de "irrelevante" y "contradictorio" el mensaje de Navidad del rey, a quien ha acusado de fomentar la discordia con su discurso del 3 de octubre de 2017.

Tras la tradicional ofrenda floral a la tumba de Francesc Macià, quien fuera presidente de la Generalitat republicana, en el día que se cumplen 90 años de su muerte, además de "irrelevante", ha catalogado como "contradictorio" el discurso del monarca.

"Si alguien ha fomentado el germen de la discordia fue él con el discurso del 3 de octubre (...) Él habla de unidad, pero a golpe de toga y bastones", ha censurado Turull en su comparecencia.

La vicepresidenta de Òmnium Cultural, Marta Garsaball, ha subrayado que el discurso del rey Felipe VI está "muy alejado de los consensos mayoritarios de la sociedad catalana", puesto que, ha considerado, "niega los derechos sistemáticamente" a los catalanes.

"Las palabras del monarca español demuestran un año más un discurso muy alejado de los consensos mayoritarios de la sociedad catalana, apelaciones constantes a una Constitución que nos niega los derechos sistemáticamente al conjunto de catalanes y catalanas", ha denunciado.