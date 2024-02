Las tractoradas irán hasta Ferraz pero levantan el pie del acelerador en Galicia por las elecciones

Las protestas del campo y la ganadería siguen poniendo en jaque el país. El sector primario extendió este miércoles a diez comunidades autónomas sus movilizaciones para reivindicar precios juntos, control de las importaciones de fuera de la UE y menos burocracia y llegó hasta el centro de Barcelona. También hubo cortes de carreteras y problemas de tráfico en la Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla - La Mancha, Aragón y Andalucía. Este jueves se amplificarán las protestas con la incorporación de las manifestaciones promovidas por las organizaciones agrarias mayoritarias, mientras que colectivos como los transportistas o la distribución alimentaria temen cada vez más el impacto económico de los bloqueos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentó rebajar ayer la tensión anunciando que el Ejecutivo reforzará los controles para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que impide las ventas a pérdidas, y reducción de las trabas burocráticas.

Pero no en todas las CC.AA. las protestas son tan masivas. Es el caso de Galicia, una región cuyo peso de la actividad primaria es mayor en su PIB que en el de la media española (4,3% frente al 2,9%). Sin embargo, en territorio gallego apenas se han producido movilizaciones del campo y de la ganadería. Sólo un centenar de agricultores llevaron sus tractores hasta la subdelegación del Gobierno de Ourense en los dos últimos días, pero hoy suspenderán la protesta para celebrar el Carnaval. Otros treinta trabajadores hicieron lo propio en Lugo. Pero nada más.

Representantes de los trabajadores han asegurado que no quieren que su actividad influya en las elecciones autonómicas previstas para este próximo 18 de febrero. "A nuestra gente no le gista mezclar las protestas y la campaña. Ni a los de un lado, ni a los del otro", explican a El País fuentes de Unións Agrarias, la central vinculada a UGT. ASAGA también ha preferido mantener un perfil bajo de momento "porque esto no va contra los de aquí (la Xunta) ni contra Madrid (el Gobierno central), esto va de Europa".

Y mientras se levanta el pie del acelerador en Galicia hasta después de los comicios, la Plataforma 6F ha convocado a agricultores y ganaderos para entrar en Madrid con sus tractores este sábado 10 de febrero, con el objetivo de alcanzar la sede del PSOE en la calle Ferraz. Vox ha apoyado de forma clara estas protestas, a través de sus portavoces oficiales y también del movimiento Revuelta, afín a ellos.

Este miércoles, los manifestantes cortaron carreteras y bloquearon nodos logísticos y de transporte, como el puerto de Castellón y el aeropuerto de Jerez. En algunos puntos se registraron actos vandálicos como la quema de un camión en Antequera (Málaga).