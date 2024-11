Lobato inicia un pulso contra Sánchez mientras el PSOE madrileño cuenta "los apoyos que aún le quedan"

8:06 horas de la mañana de este martes. Un mensaje irrumpe en el teléfono de las casi 300 personas que reciben la convocatoria del equipo de comunicación del PSOE de Madrid. "A las 9.30h Juan Lobato ofrecerá una declaración en la Asamblea de Madrid". Rematando el primer café de la mañana, el run run entre periodistas se incrementa. "¿Dimite?", "¿Va a ir contra el PSOE?", "¿No decían que ya hasta el viernes no hablaban?".

La alarma en las redacciones estalla y comienzan las llamadas, que son constantes desde el domingo por la noche. "Dimite", "no va a dimitir, va a sacar el alma de alcalde", dicen unos, "no tenemos ni puñetera idea, solo lo sabe él", confiesan otros hartos de recibir llamadas y mensajes de WhatsApp de periodistas tratando de rascar alguna declaración 'en off' o alguna pista sobre la noticia de la semana en Madrid que, en realidad, nadie termina de entender.

Sin posibilidad de preguntas, para esa declaración Lobato encarga que en la quinta planta del edificio de grupos de la Asamblea de Madrid se habiliten una veintena de sillas y una mesa de madera, un cartón pluma con el logo de la federación y una pared blanca impoluta. Entra en la sala acompañado de su equipo más cercano y la diputada Mar Espinar, toma asiento y en tan solo tres minutos se despacha: no dimite, hay un "linchamiento" de cargos del PSOE contra él, no quiere pensar (aunque lo deja entrever) que Moncloa le quiso involucrar en un delito y un recado al PP criticando que "unos pocos hagan parecer que el malo sea el que hace las cosas bien".

Periodistas con cara de sorpresa ante los escasos tres minutos de speech, muchas preguntas encima de la mesa y un discurso en el que se dice todo y a la vez no se dice nada explícito. Y vuelta a las llamadas. Lobato respondía así a los numerosos cargos del PSOE que durante el lunes hablaban de manera anónima con la misma contundencia con la que Lobato ha asegurado que le linchan.

Pero las conversaciones en esta ocasión no eran para criticar, sino para valorar apoyos tras el shock. "Conocemos lo que ha dicho Juan (Lobato) por los medios, no ha explicado nada al partido, que es donde toca", indicaban cargos del PSOE de Madrid. "No hay ninguna novedad, lo relevante es saber qué apoyos le quedan porque ha perdido muchos. Un partido requiere compromisos y Lobato ha traicionado al partido y a una compañera", explican señalando que será el "apestado" del Congreso Federal.

"Buscará una foto con Lambán o Page posicionándose como un crítico con Sánchez, pero se equivoca porque la militancia quiere a Sánchez y los ve como traidores, será uno más. Encima ha metido al PSOE en un lío, el juez Hurtado no va a dudar en ponerse a imputar a la gente del PSOE, es un juez del PP", relatan fuentes que han trabajado junto a Lobato en estos tres años de liderazgo.

Poca gente entiende lo que ha ocurrido. De hecho, se escuchan varias versiones. Desde que Lobato dice la verdad y la animadversión hacia él de parte del PSOE madrileño le ha puesto en esta encrucijada, pasando por el hecho de que acudió al notario al temer un complot de Ferraz y tener pruebas con las que "chantajear a Pedro Sánchez" a una nueva derivada en la que nadie cae.

Lobato buscará una foto con Lambán o Page posicionándose como un crítico con Sánchez, pero se equivoca porque la militancia quiere a Sánchez y los ve como traidores, será uno más Confesiones de personas que han trabajado junto a Lobato

En cualquier caso, Lobato, que ha desmentido a este medio en primera persona que hubiera filtración alguna, no da señales exactas de las horas a las que se publica la información. Un dato relevante ya que, si es anterior a las 9:06 o una hora antes se puede determinar si existió una filtración de Moncloa o no. El HuffPost se ha puesto en contacto con el equipo de Lobato para aclararlo, pero no ha obtenido respuesta. Para entender la trascendencia de esto, es necesario hacer una pequeña cronología.

A las 21:27 del 13 de marzo El Mundo publica un bulo en el que dice que fue la Fiscalía la que ofreció a la pareja de Ayuso un pacto difundido por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez.

publica un bulo en el que dice que fue la Fiscalía la que ofreció a la pareja de Ayuso un pacto difundido por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. Sobre las 22:10 horas laSexta lo desmiente y desvela que fue el abogado el que dice que González Amador reconocía los delitos y pagaría la multa más los intereses.

lo desmiente y desvela que fue el abogado el que dice que González Amador reconocía los delitos y pagaría la multa más los intereses. A las 23:59 eldiario.es reproduce parte del contenido del correo electrónico, pero no publica el correo electrónico.

reproduce parte del contenido del correo electrónico, pero no publica el correo electrónico. Sobre las 23:30 La SER hace lo mismo y tampoco publica el correo electrónico.

hace lo mismo y tampoco publica el correo electrónico. A la 1:27 horas, ya del 14 de marzo, eldiario.es publica el correo, pero tapa los datos personales con un fondo blanco. Sin marca de agua.

publica el correo, pero tapa los datos personales con un fondo blanco. Sin marca de agua. A las 7:17 horas, El País reproduce la noticia con marca de agua y pixela los datos personales

reproduce la noticia con marca de agua y pixela los datos personales A las 8 de la mañana, según ABC , Pilar Sánchez Acera pide a Juan Lobato que use en la sesión de control a Ayuso el correo y le envía una fotografía del mismo. Según relata el medio, Lobato se niega a usarlo y Sánchez Acera le dice que lo filtra a El Plural.

, Pilar Sánchez Acera pide a Juan Lobato que use en la sesión de control a Ayuso el correo y le envía una fotografía del mismo. Según relata el medio, Lobato se niega a usarlo y Sánchez Acera le dice que lo filtra a A las 9:06 El Plural publica el contenido del correo. Tapan los datos personales con un sombreado negro.

publica el contenido del correo. Tapan los datos personales con un sombreado negro. Pasadas las diez de la mañana Lobato usa en la Asamblea de Madrid una fotocopia del correo, también con un sombreado negro. Estos días asegura que la imagen se coge de un medio de comunicación, que no sabe ubicar entre eldiario.es o El Plural .

o . Pasadas las 11 horas eldiario.es publica el correo, pero usa un sombreado blanco, por lo que se deduce que Lobato usa el de El Plural .

publica el correo, pero usa un sombreado blanco, por lo que se deduce que Lobato usa el de . A las 12:35 horas de este 25 de octubre Juan Lobato acude a Al Rojo Vivo y reconoce que no recibe un enlace de prensa sino una foto por el correo y que no tiene ningún tipo de marca de agua ni referencia alguna a algún medio de comunicación. No pudo ver la noticia de eldiario.es o El Plural porque no existían aún.

Un relato de los hechos que dentro del PSOE, tal y como reconocen todos los cargos con los que se ha puesto en contacto este medio, señalan que importa poco. "Lo que importa es la traición. Te debes a unas siglas y te has antepuesto antes que a los tuyos", explican.

Si Juan Lobato pretende marcarse un Pedro Sánchez, no lo conseguirá Confesiones de varias agrupaciones socialistas madrileñas

Mientras tanto, dentro del PSOE de Madrid, y ante el silencio de Ferraz, tan solo dos cargos han exigido a Lobato que de más explicaciones. El primero de ellos ha sido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que le ha pedido dar explicaciones "más sólidas" sobre por qué tomó decisiones "tan relevantes" como acudir a un notario, al tiempo que ha pedido que se convoque una comisión ejecutiva regional como "foro interno" para abordar lo sucedido.

Apenas unas horas después, y en un respiro del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la portavoz del PSOE en el consistorio, Reyes Maroto, iba un paso más allá y no solo pedía que convoque esa comisión ejecutiva regional sino que también se someta a una cuestión de confianza.

“Se tiene que volver a ganar confianza. Tiene que desarrollar una moción de confianza en un comité ejecutivo regional que convoque lo antes posible”, ha indicado al respecto.

Mientras tanto, las bases se muestran desencantadas, una vez más, ante la enésima guerra en la federación madrileña a la par que el rumor de la candidatura alternativa liderada por Óscar López se afianza. "Llevan años en sus cargos y tomando decisiones que no nos permiten gobernar la Comunidad de Madrid", resumen en varias agrupaciones madrileñas consultadas por este medio. Aunque lo tienen claro: "Si Juan Lobato pretende marcarse un Pedro Sánchez, no lo conseguirá. Una cosa es que te fuercen a dimitir por principios para no votar a la derecha y otra cosa es que tus principios sean salvarte el pellejo. En las agrupaciones del PSOE lo que ha hecho Juan lo consideran una traición y gente que le apoyaba ya no lo va a hacer", indican.

"No tenemos nadie de la cantera que quiera liderar porque el que llega de dentro viene contaminado por rencillas y rencores y cuando Ferraz, que tiene buen plantel de candidatos, los manda a Madrid, siempre salen rana porque no conocen el territorio", lamentan.