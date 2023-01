Lola Herrera revela alto y claro por qué no vota a la derecha

La actriz Lola Herrera ha concedido una entrevista a Eldiario.es en la que ha hecho un repaso por su vida sobre los escenarios y en la que ha hablado sin tapujos de política. La mítica intérprete de 87 años tuvo hace unos meses una polémica con Vox por decir que no entendía cómo las mujeres podían votar a ese partido.

Después, el partido votó en contra de que le concediesen la medalla de oro de Valladolid aunque le fue otorgada de todos modos.

Sobre su polémica con Vox y sobre las consecuencias de pronunciarse políticamente, Herrera ha afirmado que a su edad debería poder decir lo que le viniese en gana.

"Si a los 87 años no se puede decir lo que se piensa, apaga y vámonos. Sigo pensando lo que dije y no logro entender que haya mujeres que voten a estos señores y lo digo una y mil veces. No entiendo su política, no me interesa y no me gusta pero, sobre todo, el tema de que haya mujeres que les voten es lo que más me cuesta entender", ha afirmado la veterana actriz.

También ha señalado que Vox es libre de votar en contra de que le concedan una medalla de oro porque ella cree en la libertad por encima de todo: "Soy de Valladolid, tengo mis raíces allí, a toda mi familia, y es mi ciudad desde mucho antes de que ellos apareciesen en la historia".

Entrando en materia, Herrera ha hablado sobre el periodo electoral que se avecina en España en los próximos meses con las autonómicas y municipales de mayo y las generales de final de año.

"Es muy importante que la gente sepa lo importante que es votar y votar con cabeza. A mí cuando me dicen que soy de izquierdas digo que claro, que cómo voy a ser yo de derechas si la derecha no defiende mis intereses", ha afirmado.

Ha explicado la actriz que es hija, nieta y bisnieta de obrero "o sea que fíjate si han sido puteados y siguen siendo puteados los obreros".

"Respeto que haya gente de todos los lados, pero en mi caso no tengo ningún motivo para ser de derechas. Hay mucha gente que se desplaza de lugar, que olvida sus orígenes, de dónde viene, quiénes han sido sus personas más cercanas… Pero si uno viene de abajo difícilmente llega a estar en el poder, y con el poder me refiero al poder económico, que es el que mueve todos los hilos", ha sentenciado Herrera.