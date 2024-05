El Gobierno eleva la presión sobre el PP respecto a las leyes de concordia con Vox

Mientras el Partido Popular trata de disimular la controversia desatada por las llamadas leyes de “concordia” que buscan derogar la memoria histórica, el Gobierno ha elevado este martes la presión tras el Consejo de Ministros. Lo ha hecho el responsable de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha anunciado que el Ejecutivo invitará al Gobierno aragonés a una Comisión Bilateral para tratar de frenar el Plan de Concordia que ya han anunciado.

En el caso de que el Gobierno de Aragón se negara a participar en un encuentro entre ambas Administraciones “para aclarar esta situación y volver al sentido común, a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de las víctimas del franquismo”, el Ejecutivo acudirá al Tribunal Constitucional, según ha señalado el ministro. Víctor Torres ha insistido en el “documento contundente” de Naciones Unidas y ha denunciado que el PP acepte “las tesis de la ultraderecha” y apuesten por normas que incumplen la Constitución.

La reacción del presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, no se ha hecho esperar. Sin llegar a confirmar o no su asistencia, ha opinado que el Gobierno convoca la bilateral por “electoralismo”. “Querer convocar a una bilateral para hablar de lo que le interesa en campaña electoral al Partido Socialista ya no engaña a nadie, es electoralismo”, ha dicho para añadir también que “a Pedro Sánchez le gusta resucitar a Franco” en periodo electoral.

Este lunes, el propio Azcón envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, “para expresar” su “profunda contrariedad” ante su informe, “plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones”. En la misiva, el presidente aragonés equiparaba el franquismo con la Segunda República, uno de los avisos emitidos por los relatores de la ONU respecto a los planes o leyes de concordia que pretenden aprobar PP y Vox.

El ministro de Memoria Democrática también ha apuntado que "llama la atención" que ahora el Partido Popular "quiera demorar los proyectos de ley" en Castilla y León y la Comunidad Valenciana.