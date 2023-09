Los siete diputados del PSOE de Castilla-La Mancha entre los que la derecha busca cuatro tránsfugas

Europa Press via Getty Images

"Ya hay muchos socialistas que se atreven a hablar por primera vez. Hay socialistas que han hecho mucho más por España que los nuevos que están en el Consejo de Ministros. Yo también estoy de acuerdo en que la amnistía es la condena de la democracia".

De esta manera, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, alababa las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González y de quien fuera su vicepresidente durante muchos años, Alfonso Guerra, criticando una eventual ley de amnistía que permita el apoyo de los independentistas catalanes a un Gobierno de izquierdas liderado por el PSOE.

Horas después, el gallego descolgaba el teléfono para comunicarse con Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. No era una llamada casual. El manchego es del ala más crítica dentro del PSOE con Pedro Sánchez y con sus alianzas con los independentistas. Es, además, de los que mejor habla del líder del PP — lamentó en una entrevista que se le tildara de "insolvente"—.

Las distintas fuentes quitaban hierro a la conversación entre ambos. Temas regionales y situación del país. Pero ninguna petición expresa de Feijóo a Page para que los diputados manchegos le dieran los cuatro votos que le hacen falta esta semana para ser investido presidente del Gobierno.

El propio Page, en la SER, despejaba esta opción: "El que esté jugando a que la falta de votos del PP se lo compensen tránsfugas del PSOE, puede que los encuentren, pero no será porque yo los busque ni los ampare, de ninguna manera. El Gobierno de España no puede estar sometido a tamayazos de ningún tipo".

Pero, por si acaso los "encuentran", como dejó abierta la posibilidad el propio Page, el PP ha insistido en las últimas horas. "Espero que algunos reconsideren su posición, porque merece la pena", pedía Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en declaraciones al programa Parlamento de RTVE.

También en declaraciones a la televisión pública, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, instó a los diputados socialistas a votar "en conciencia" lo que "mejor convenga al interés general de la nación". "Tengo muy claro que lo que mejor conviene al interés general de la nación, desde luego no es que Pedro Sánchez sea presidente con una amnistía a favor de Carles Puigdemont”, agregó. Esa conciencia, a juicio del regidor madrileño, es oponerse a "tener que votar eso".

Pero sin duda, uno de los más contundentes a la hora de alentar al cambio de voto de los parlamentarios socialistas ha sido el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que apeló, en una entrevista con El Confidencial, "a la conciencia de Estado" de los diputados.

"El diputado tiene un acta personal, se presenta a través de una formación política, pero el acta es suya y él toma las decisiones. Más allá de la lógica disciplina de partido, que debe haberla, a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios", afirmó.

"Yo he escuchado a muchos diputados, no uno ni dos, sobrarían [para hacer presidente a Feijóo], que no están de acuerdo con las tesis de Sánchez, pero van a quedar ahogados por la disciplina de partido y el miedo. Sánchez ha provocado que el que hable salga del partido expulsado de manera inmediata y sea condenado al ostracismo dentro del PSOE", agregó Moreno Bonilla.

Hasta alguien que no manda ya en el PP pero que sigue haciendo ruido, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, se sumó a la fiesta. "Espero que algunos de los diputados del PSOE no voten a Pedro Sánchez, eso sí me gustaría", dijo en una entrevista en La 2 y Ràdio 4. Precisamente ella accedió por primera vez a la presidencia regional madrileña por el 'tamayazo', cuando dos tránsfugas del PSOE impidieron la investidura del ganador de los comicios del año 2003.

Pese a todas estas declaraciones, este lunes, Gamarra negaba que el PP estuviera animando al transfuguismo y ha asegurado que eso "es algo que ha introducido el PSOE en este debate y que, evidentemente, no es la política que practica el PP".

A quienes apelan los populares es precisamente a los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, pese a que Page ya ha marcado la línea a seguir. Siete parlamentarios —ocho, si incluimos a la ministra Isabel Rodríguez— a los que la derecha mira con esperanza, confiando en que a alguno le tiente votar 'sí' a Feijóo: Alberto Rojo, Luis Carlos Sahuquillo, Gonzalo Redondo, Emilio Sáez, Isabel Belén Iniesta, Sergio Gutiérrez Prieto y Milagros Tolón Jaime.

Alguno de ellos, como Sergio Gutiérrez, diputado por Toledo y secretario de Organización de los socialistas manchegos, ya reaccionó en su momento a estas insinuaciones del PP:

"¿Qué concepto de la democracia tienen en el PP? La frivolidad con la que dicen buscar tránsfugas (una manera de corrupción) es pasmosa. Y que el juicio social parezca naturalizarlo, también. Feijoo no será investido por su alianza con VOX y su radicalidad. Deben asumirlo ya".

Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo, aunque no se ha pronunciado en redes sí que ha dado 'me gusta' a este mensaje de Adrián Barbón, presidente asturiano, reclamando a Felipe González y a Alfonso Guerra respeto por el actual líder de los socialistas:

El resto guarda silencio, al menos por redes sociales, lo que no permite a Feijóo hacerse ilusiones. Las palabras de Page han sido contundentes. Nada hace pensar que el PP pueda volver a beneficiarse de un 'tamayazo'. La Moncloa deberá esperar para el gallego.