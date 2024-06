Maíllo da por superada la coalición de Sumar y defiende un "nuevo espacio mucho más horizontal"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido este lunes un nueve frente amplio en el que Sumar sea "un actor más", tras un proyecto impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz "que ha fracasado en el intento", y se ha abierto a hablar con otras organizaciones políticas, entre las que ha citado también a Podemos.

En una entrevista en la Cadena Ser, Maíllo ha expresado que después de los resultados cosechados en las elecciones europeas se entra en "una nueva etapa" en el que el espacio que representa a Sumar lo van a tener "las formaciones políticas que lo integran", algo que "hasta ahora no pasaba".

"Creo que la personalidad de Yolanda ha condicionado el desarrollo del proyecto (...) Cosas mejorables, sin lugar a dudas, y una de ellas ha sido la necesidad de crear un espacio mucho más horizontal y de igualdad entre los actores que formamos parte del proyecto", ha subrayado.

Maíllo ha afirmado que IU estará "en la construcción de un frente amplio", sin ponerle un nombre pues, según ha recordado, Yolanda Díaz ha dimitido porque "no se han conseguido ni mucho menos los objetivos" y "se ha fracasado" con Sumar.

"Llega una nueva etapa en la que hay un partido, Sumar, que es un actor más dentro de esta organización", ha avisado Maíllo, al tiempo que ha defendido que reivindicará el protagonismo de IU, dando por hecho que el movimiento como aglutinador de fuerzas progresistas "está superado".

En esta nueva etapa, ha recalcado que Sumar no debe pilotar la alianza de partidos ante la "nueva realidad", en la que habrá "un nuevo momento" para "hablar con todas las organizaciones". "Desde Más Madrid, Comunes, Compromís... y también con otras realidades como pueden ser Podemos o el Partido Socialista, incluso con partidos nacionalistas de otras comunidades", ha asegurado.

Dicho esto, Maíllo sí que ha reiterado su confianza "incuestionable" a Díaz como vicepresidenta y ministra de Trabajo, respaldando además al grupo parlamentario de Sumar que apoya en el Congreso al Gobierno de coalición.

Previamente, el líder de IU ha reclamado una "reflexión profunda y de calado" en el espacio político. A su juicio, la izquierda ha perdido "el discurso impugnatorio" en Europa a favor de la derecha y de partidos que "aparentemente son antiélites". En el caso de España, ha explicado que la pérdida de votantes de Sumar y Podemos se debe al "avance reaccionario" que se ha instalado en la sociedad y a la "responsabilidad propia". "No se puede defender la fraternidad, o la sonoridad entre la gente y resulta que en nuestro espacio practicamos todo lo contrario", ha reprochado.

Maíllo ha recordado que hace diez años el espacio de la izquierda al PSOE sumaba el 18% de los votos y ahora diez punto menos, por lo que ha insistido en la reflexión conjunta, en la humildad y hacer caso al "dictamen popular". Al hilo, el dirigente de IU ha señalado que tanto Podemos como su formación "existen", pero ha pedido "no tirar cohetes" porque lo que ahora hay es una "suma de debilidades".

Sin representación en Europa

Por otra parte, ha reconocido que la militancia de IU está "muy decepcionada" al perder su asiento, el que representaba Manu Pineda como número 4 en la lista de Sumar, en el Parlamento europeo. "No nos sentíamos representados, pero antepusimos la unidad a cualquier forzamiento de estrés o mayor división", ha reivindicado.

Así, ha planteado que corra la lista de Sumar, con alguna renuncia, para que entre Manu Pineda a la Eurocámara. "Eso podría ser una oportunidad, podríamos abordarlo, pero tiene que ser un debate tranquilo y sin prisas y no a golpe de 'tuit' o de anuncio", ha expresado.

Cuestionado por Estrella Galán como candidata, Maíllo ha afirmado que tendrá que responder "quién la puso" --Yolanda Díaz-- como cabeza de lista, si bien ha destacado que es "una persona valiosísima" que "se ha echado a la espalda la campaña". "No me gusta focalizar las culpas ajenas en quien no la tiene", ha reconocido.

Reunión de la Coordinadora Federal

Previamente, en un comunicado tras la reunión de los miembros electos de la Coordinadora Federal, IU ha calificado los resultados de las elecciones europeas como "malos y decepcionantes", en un escenario además "preocupante" por el "avance de la extrema derecha en Europa". "Es crucial no normalizar estos resultados, que amenazan los Derechos Humanos y la clase trabajadora", ha alertado.

En este punto, IU ha asumido su responsabilidad "con el ánimo de responder al descontento social con una propuesta de izquierdas valiente y honesta, que dé respuestas y certidumbres". También ha refirmado su autonomía "y se reclama protagonista para, con otros y otras, trabajar desde ya en conseguirlo".

Así, ha hecho un llamamiento a las fuerzas de izquierda "a una reflexión sobre los resultados electorales y, específicamente, a quienes han formado parte de la candidatura de Sumar, a un debate honesto sobre los resultados". "El mismo día que la compañera Yolanda Díaz anuncia que deja sus responsabilidades orgánicas, creemos que es esencial reconstruir la confianza y trabajar unidos en un marco de funcionamiento democrático, en el que todas las organizaciones políticas se sientan parte del debate y, por consiguiente, también de las decisiones", ha defendido.