Los interrogantes que deja la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar

Yolanda Díaz dimite como coordinadora de Sumar para centrarse en su labor como vicepresidenta y ministra de Trabajo. "Un paso atrás para dar un paso al frente" con el que se abre una sucesión en el espacio que lleva gestándose desde 2021 por Díaz, cuando asumió el liderazgo de Unidas Podemos en el anterior Gobierno tras la marcha de Pablo Iglesias.

"En estos meses siento que no he hecho lo que debía ni las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido. Mucha gente me lo ha ido diciendo (...) La ciudadanía ha hablado y me hago cargo", indicaba al respecto.

El grupo coordinador de Sumar se reunirá en una o dos semanas para elegir a su nuevo coordinador general tras la renuncia de Díaz que tendrá el objetivo de liderar la formación tras los malos resultados así como recoser el espacio con una nueva estrategia. Los 80 miembros que integran el grupo coordinador decidirán al sustituto de Yolanda Díaz en una votación por mayoría simple.

La decisión de Díaz de abandonar el liderazgo de Sumar parte como forma de asegurar el capital político de Díaz. Con el espacio magenta encarrilado entre el PSOE y un Podemos que aprieta desde el lado izquierdo al salir del Consejo de Ministros para hacer oposición al Gobierno, la esperanza era resistir de forma más notable ante Podemos. De hecho, a finales de abril, la previsión de Sumar era obtener entre cuatro o cinco diputados y la previsión de Podemos era de irrumpir en el mejor de los casos con un escaño. Finalmente, Sumar tuvo 3 escaños y Podemos dos. La formación Se Acabó la Fiesta empató en escaños con Sumar quedando a menos de 11.000 votos y superó ampliamente a Podemos.

Ante el desgaste, explican en Sumar, creen que el liderazgo de Díaz es más fuerte en el Gobierno desde el Ministerio de Trabajo con los diferentes acuerdos y políticas que se han ido implementando desde que llegó al Ejecutivo.

De la reflexión a la cautela

En el otro lado, los partidos que integran Sumar han pasado de pedir responsabilidades o reflexión sobre los resultados electorales a guardar cautela tras el anuncio de Díaz.

Los más beligerantes han sido los portavoces de Más Madrid. La portavoz de este partido en la Asamblea, Manuela Bergerot, pedía este mediodía una "reflexión integral y profunda" en Sumar que no esté "centrada en una u otra persona" sino en su modelo de implantación.

"En menos de un año se han perdido más del 50% de los apoyos, y eso merece una reflexión de cuál debe ser la fórmula con la cual busques aliados en el territorio", indicaba hablando constantemente de Sumar en tercera persona, al tiempo que reivindicaba la identidad propia de su formación, destacando que cuando "se presenta con sus siglas, no deja de crecer". Al ser cuestionada por si cree que debería haber dimisiones en la cúpula de Sumar y el porqué de que haya hablado en tercera persona de la plataforma, explicaba que "habría que diferenciar" porque "el movimiento Sumar es una cosa determinada".

"Más Madrid obtuvo un 18% de los votos en las elecciones autonómicas con nuestra propia identidad y con nuestra propia campaña y ayer los resultados de Sumar fueron menos del 5%", ha lanzado Manuela Bergerot reivindicando el "arraigo territorial" como la "fórmula del éxito", insistiendo en que su formación lo que "mejor sabe hacer" es "cuidar de Madrid" y construir una "alternativa al gobierno de Isabel Díaz Ayuso".

Eso antes del anuncio. Tras la comparecencia de Yolanda Díaz, Más Madrid movía ficha en redes sociales en boca de la ministra de Sanidad, Mónica García. "Un paso al lado para dar un paso al frente. Gracias por tu labor y tu valentía, Yolanda Díaz. Tenemos la mejor Vicepresidenta y Ministra de Trabajo para seguir enarbolando las mejores políticas progresistas. Seguimos trabajando con más impulso que nunca desde el Gobierno de coalición", indicaba zanjando el tema. Más Madrid ha decidido posteriormente cerrar filas sobre las palabras de la que fuera portavoz en la Asamblea y esperar para ver como se desarrollan los acontecimientos en los próximos días.

En Compromís se daban por satisfechos con el resultado. La formación valencianista aporta uno de cada cinco votos a Sumar y, explican, han resistido con un porcentaje similar al del 23J en el aporte de votos. El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha reivindicado la obtención "de los mejores resultados con diferencia" dentro de la coalición con Sumar.

Además, ha afirmado que con ese resultado y ese porcentaje de voto han demostrado que las fuerzas políticas con raíces en el territorio sacan mejores resultados frente al resultado "peor de lo esperado" de Sumar, explicando que toca hablar de "cuál es el espacio y qué se ha de hacer".

Por su parte, Izquierda Unida, una de las gran perjudicadas de la noche al quedarse sin su eurodiputado Manu Pineda, también ha movido ficha. La organización se reunía este lunes para analizar los resultados y, posteriormente, su nuevo coordinador federal, Antonio Maíllo, mandaba una carta a la militancia con una frase que también resuena en Más Madrid y Compromís: el arraigo territorial.

"Hoy mismo abrimos un proceso para cambiar dentro de nuestra organización todo lo que deba ser cambiado para ser capaces de trabajar de la manera en la que las clases populares nos demandan y necesitan", indicaba al respecto indicando que "el arraigo territorial será crucial para esta nueva etapa".

Una misiva en la que mostraba preocupación por el avance de la extrema derecha tanto en España como en Europa y que concluía con un mensaje velado a sumar: "todo proyecto sin organización es efímero. Por eso tenemos mucho que decir".

Sin sucesor claro

Ahora toca elegir sucesor. Por el momento se desconoce si a Yolanda Díaz le seguirán más nombres o si, la propia ejecutiva de Díaz continuará sin ella con la tarea de analizar si la coalición sigue teniendo sentido o tiene que haber cambios como llevan reivindicando varias formaciones desde que se constituyó Movimiento Sumar.

Lo cierto es que entre los cargos orgánicos, las personas con más peso dentro de la formación son el portavoz del partido Ernest Urtasun y el homólogo en el Congreso Íñigo Errejón.

El primero no tiene pensado aspirar a tomar las riendas de la organización y, tal y como indican los suyos, prefiere mantenerse en su cargo dando la cara por el partido ante la prensa. Errejón, por otro lado, ha tuiteado un mensaje de apoyo a Díaz asegurando que la decisión tomada es "de honestidad, mirada larga y compromiso militante”.