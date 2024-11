María Jesús Montero: "Pongo la mano en el fuego por mi director de Gabinete"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pondría "la mano en el fuego" por su director de Gabinete, Carlos Moreno, después de que este fuera señalado por el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, en su comparecencia de hace unos días ante el juez.

De Aldama aseguró ante el magistrado que entregó 25.000 euros al jefe de Gabinete de Montero por el aplazamiento de una deuda fiscal, un extremo al que la ministra no ha querido entrar. "Yo no voy a hacer ningún comentario respecto a las declaraciones del señor Aldama, que no tenía obligación de contar la verdad al hacerlas en calidad de imputado. Dijo una serie de mentiras dirigidas a señorías honorables", ha expresado Montero durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo.

Tal y como ya anunció tras la declaración del empresario, Montero ha reiterado que Moreno "iniciará acciones legales para lavar su imagen". "Nunca, jamás, mi director de Gabinete hizo nada que tenga coincidencia con lo que dice el señor Aldama", ha zanjado para definir sus palabras como algo "realmente ofensivo".

Montero ha señalado además que no es casualidad que De Aldama apunte a cargos del Ministerio de Hacienda, ya que fue la Agencia Tributaria, dependiente de su departamento, la que inició las investigaciones que llevaron al empresario a la cárcel.

Además de por su jefe de Gabinete, Montero también ha dejado claro que confía en el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. "También pongo la mano en el fuego", ha dicho.