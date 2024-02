Más Madrid para los pies a Yolanda Díaz por su implementación territorial en Madrid

Europa Press via Getty Images

Sumar empieza con mal pie al articularse como fuerza política. Tras el tira y afloja con Podemos, se ha encontrado con las puertas cerradas de Compromís para participar en el proceso fundacional y ahora ha sido Más Madrid el que ha mostrado su negativa a que se implemente en Madrid.

Aunque la formación de Mónica García participa activamente en la articulación de la plataforma nacional, ha mostrado públicamente su enfado por el despliegue que Sumar quiere hacer en Madrid al convocar varias asambleas de militantes.

Sin ir más lejos, este mismo martes los inscritos de Sumar recibieron un correo electrónico en el que se les animaba a participar en varias asambleas en la Comunidad y la ciudad de Madrid. En concreto, se van a celebrar asambleas en los municipios de Torrejón de Ardoz, Rivas Vaciamadrid y Alcorcón. En la capital se van a celebrar asambleas en Moratalaz y Carabanchel.

“Queremos construir contigo un Sumar abierto y dialogante, verde y feminista, arraigado en el territorio y a la vez digital”, indica el email en el que se van a tratar documentos que se van a votar en la asamblea fundacional de Sumar a finales de marzo.

Una cuestión que sentó más en las filas de Más Madrid, segunda fuerza en la región, y que tuvo una inmediata reacción de su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot: “Nuestro compromiso con Sumar para cambiar España es inequívoco. Pero está muy claro que en Madrid hay un único proyecto consolidado, en crecimiento y que funciona: se llama Más Madrid”, escribía en X (antes Twitter).

A ella se sumaron varios dirigentes que son pesos pesados de Más Madrid y que más atención mediática acaparan como el portavoz adjunto en la Asamblea, Emilio Delgado. “Desde Más Madrid hemos contribuido a la formación de gobierno progresista en España con más de medio millón de votos y nuestros mejores cuadros. Si alguien confunde la generosidad con la candidez se equivoca. Aquí hay una fuerza arraigada, sin tutelas y con futuro: Más Madrid”, comentaba.

Una respuesta contenida a Sumar ante lo que creen que es una implementación de la formación de Díaz en Madrid, en la que se incumpliría la promesa de que no iba a haber un desembarco de la formación magenta en la región. Tampoco en Sumar gustó la reacción de Más Madrid. De hecho, aseguran que informaron directamente al Grupo Promotor, esa especie de gestora que en la actualidad gobierna Sumar hasta la asamblea fundacional. Más Madrid recibió la noticia de las asambleas, pero no estaban de acuerdo y Sumar no respondió a las quejas.

En Sumar, por su parte, alegan que es una forma de que los inscritos se conozcan y se involucren en el proyecto, incorporen enmiendas al documento político de Sumar y compartan ideas como elemento dinamizador y no para que se forme un sujeto político que compita con Más Madrid.

Desde Más Madrid miran con recelo lo que hace Díaz en la región. La situación no es nueva. Ya en la formación de Gobierno existieron varias fricciones sobre el articulado de Mónica García en el Gobierno. Hace unos meses, diversas fuentes de la formación magenta y de Más Madrid reconocían un "enfrentamiento" entre ambas dirigentes. De hecho, explicaban que el nombre de Mónica García estaba descartado como titular de Sanidad hasta el último momento. Ni siquiera su núcleo duro era capaz de decir si iba acabar formando parte del gabinete cuando se daba por hecho que sí iba a sentarse cada martes en el Consejo de Ministros.

Explicaban las mismas fuentes, tanto de Sumar como de Más Madrid, que se acabó por encajar a García para facilitar la relación con Más Madrid, dado que siempre ha mostrado un papel mucho más independiente que formaciones como los comunes.

En cualquier caso, recuerdan que desde 2019 han desplazado al Partido Socialista y se han consolidado con cerca del 20% de los votos como la segunda fuerza de la Comunidad de Madrid. Un espacio que además ha ido creciendo y que ha ido creciendo en los diferentes comicios.