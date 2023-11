Miles de personas protestan contra la amnistía en Madrid mientras el PP pide a Sánchez que "no levante muros"

Nuevo fin de semana de protestas en el centro de Madrid. Miles de personas se han concentrado en la plaza de Cibeles contra la amnistía que han pactado Pedro Sánchez y los independentistas. Una movilización a la que también han acudido algunos dirigentes del PP, como su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

La manifestación ha sido organizada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, ¡por la libertad, la unidad y la igualdad!'.

A la convocatoria han acudido también el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no ha dudado en aprovechar su intervención ante los micrófonos de la prensa para mandar un mensaje contra el presidente del Gobierno.

"Se están fabricando dos bandos. Uno en el que la arbitrariedad y el cambio de normas valen. Estamos arrinconados como si fuéramos fascistas. El daño que se está generando es irreversible", ha asegurado.

El presidente del PP ha tachado de "fraude" las acciones que ha cometido Pedro Sánchez en las últimas semanas y considera que debe combatir "las ansias por volver a la convivencia" y denunciar "cualquier tipo de humillación en la que, lamentablemente, se está enfocando esta legislatura”.

"Se nos dijo que en ningún caso negociarían con los independentistas y ayer los socialistas dijeron que llevaban negociando desde marzo", ha asegurado, antes de destacar que "las alertas de la democracia están encendidas".

Feijóo ha defendido en declaraciones a los medios de comunicación que "una cosa es tener el poder" y "otra cosa es tener la razón". "Una cosa es haber conseguido los diputados suficientes, pero saben que no tienen los votos. No jueguen con la convivencia", ha añadido.

El presidente de los populares no ha dudado en reiterar que no se deben levantar muros que "intenten aislar a los más de 11 millones de votantes que hemos dicho que no a este tipo de Gobierno".

"Que no volvamos a caer en la tentación de que una minoría le imponga a una mayoría el qué hacer", ha señalado.

Todavía ha subido más el tono la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras asegurar que en España "se están fabricando dos bandos". "Uno en el que la arbitrariedad y el cambio de normas valen. Somos arrinconados como si fuéramos fascistas", ha justificado.

"El daño que se está generando es irreversible. Estamos viendo el daño económico y empresarial, que es enorme. Esto hay que pararlo”, ha expuesto.

Al ser preguntada sobre lo que debe hacer el rey Felipe VI, ha reconocido que "no tiene que venir a solucionar lo que los políticos creamos". "¿Quién va a proteger a la empresa o el medio de comunicación que se cierra? Se está perpetuando un sistema en el que sólo puede haber un Gobierno, 'los míos' y el que discrepa, 'a por él'", ha cuestionado.

"Los catalanes y la convivencia en Cataluña y en el País Vasco en los últimos años iba bastante mejor, es más el independentismo y sus ansias también iban a menos, hasta que ahora decide Sánchez que los necesita para seguir ahí", ha sentenciado.

Abascal le pide una reunión a Feijóo

Horas después de que José Ortega Smith volviera a ser protagonista en las concentraciones frente a Ferraz, Santiago Abascal ha llamado a "seguir resistiendo con una movilización social sostenida, dar una respuesta institucional coordinada en las regiones donde no hay mayoría golpista".

El líder de Vox ha relatado que lo que van a intentar es "comunicar a todos nuestros aliados internacionales qué es lo que está ocurriendo en España".

"El ministro Marlaska es el responsable de la violencia en las calles, ha querido enfrentar a los agentes con su propio pueblo. Que no cuente con nosotros. Le he pedido una reunión al señor Feijóo", ha expuesto.