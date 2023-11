Mónica García le recuerda a Aguirre lo que dijo hace unos años tras su comentadísima escena en Ferraz

Esperanza Aguirre se ha convertido en uno de los nombres propios de las últimas horas, tras encabezar algunas de las acciones que se produjeron en la manifestación frente a la sede del PSOE en la calle madrileña de Ferraz contra la amnistía.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha animado a los presentes a cortar el tránsito en la calle al tiempo que los manifestantes silbaban y cantaban "libertad", por lo que efectivos de la UIP de la Policía Nacional han acordonado la zona.

Una acción que ha sido de lo más comentado en redes sociales en las últimas horas. Tanto el periodista Antón Losada, como el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, no han perdido la ocasión de reaccionar a la escena.

Unos hechos a los que también se ha referido la líder de Más Madrid, Mónica García, desde su perfil de X, recordando las palabras que Aguirre pronunció en 2011 sobre las manifestaciones.

"Esperanza Aguirre dijo en 2011 que manifestarse era una “privatización” del espacio público", ha señalado la diputada madrileña, antes de criticar que "la misma que privatizó la sanidad hoy está cortando el tráfico con gente que grita ‘Viva Franco’".

"Al menos mientras hacen eso no dan tamayazos. España no les pertenece", ha sentenciado, en un tuit que suma más de 1.000 me gusta y con dos imágenes. En una de ellas, un titular de La Sexta, la expresidenta madrileña aseguró que "el 15M es una manera de usurpar el espacio público por unos señores que lo privatizaron".