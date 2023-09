Moreno insiste en el transfuguismo para salvar a Feijóo y descarta relevarle en el futuro

Continúan las constantes llamadas a la "rebelión" -transfuguismo- desde distintos sectores del Partido Popular, a falta de unos días de la manifestación contra una hipotética ley de amnistía, gran antesala en la calle de la que será, a todas luces, la semana de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP de Andalucía (PP-A) y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha insistido este viernes en la vía del transfuguismo para salvar la investidura de Feijóo.

Moreno lo ha hecho en una entrevista en El Confidencial en la que ha asegurado, tras ser preguntado por sus alusiones a socialistas en este sentido, que "estamos a cuatro escaños, pero solo hay dos opciones: el PNV, que está secuestrado por sus debilidades internas, o que algún diputado del PSOE con sentido de Estado dijera que no". Y añade: "Algo que es improbable".

"A veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios"

En esa línea, el mandatario andaluz admite que desde el PP "solo podemos apelar a la conciencia de Estado", puesto que "el diputado tiene un acta personal, se presenta a través de una formación política, pero el acta es suya y él toma las decisiones". No obstante, Moreno Bonilla desliza que "más allá de la lógica disciplina de partido, que debe haberla, a veces se llega a extremos en los que los diputados deben rebelarse por sus propios principios".

El mandatario andaluz, que ha coincidido recientemente en un acto con personalidades de la vieja guardia del PSOE, también señala que "yo he escuchado a muchos diputados, no uno ni dos, sobrarían, que no están de acuerdo con las tesis de Sánchez, pero van a quedar ahogados por la disciplina de partido y el miedo".

Cierra la puerta a relevar a Feijóo y ser candidato del PP a la Moncloa en el futuro

Por otro lado y en unas declaraciones que recuerdan en gran medida a la posición que ha venido manteniendo su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Moreno ha descartado cualquier interés en dar un salto a la política nacional. "No me veo. El proyecto de Andalucía me ilusiona, era mi sueño desde 'chiquitillo'. Además, he estado 18 años en Madrid, ya he estado en la política nacional y no es algo que ahora mismo me seduzca. La política nacional es muy compleja en términos personales y políticos. Mi sitio está en Andalucía: aquí empiezo y aquí acabo".

Ante la pregunta de qué le diría a quienes le ven como relevo de Feijóo -actualmente en el PP hay dos corrientes marcadas representadas por la línea moderada de Moreno y la dura de Ayuso-, Moreno ha cerrado filas con el líder de los populares: "Le daría las gracias por el halago por pensar que tengo características políticas y personales para liderar un proyecto nacional. Pero se equivoca".

Lo ha descartado al momento antes de argumentarlo y deshacerse en halagos a Feijóo, de quién cree que acabará ocupando la Moncloa en algún momento: "Primero, porque creo profundamente en Alberto. Es amigo personal y un gran gestor, como ha demostrado. Además, es la persona idónea para estos momentos completamente alocados. Es una persona madura y con experiencia, la única que puede poner orden en el país. Y voy a estar con él apoyándole al 110% para que consiga su objetivo. Y estoy convencido, si no al tiempo, de que será presidente".

"Cuando uno dice que se va, abre la caja de Pandora y empieza a haber movimientos sucesorios"

Mas no sólo eso, también ha reformulado su compromiso con Andalucía y la posibilidad de un tercer mandato a las riendas de San Telmo: "Ocho años sería lo ideal, pero si soy la mejor garantía, seguiré una legislatura más". Y ha dejado claro que con estas cuestiones hay que ser cristalino, ante la posibilidad de despertar una suerte de intentos de moverle la silla en la formación: "Hay que tener cuidado con otras cosas: cuando uno dice que se va, abre la caja de Pandora y empieza a haber movimientos sucesorios que llevan a perder al partido lo que había conquistado. Por encima de todo, seré responsable con Andalucía".

En esa misma línea, también ha remarcado que una cuarta legislatura autonómica no está en su cabeza ahora mismo: "Nos ha costado cuatro décadas llegar a ser el primer partido y si mañana estoy cansado, echo de menos a mi familia o me apetece recuperar mi tiempo libre, no puedo dejar tirados a mi partido y mi comunidad. Ahora bien, más de tres legislaturas no entra en mis planes".