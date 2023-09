Moreno Bonilla no sabe dónde meterse al escuchar las 'inocentes' preguntas de dos niños: "¿Es verdad que...?"

Los políticos están muy acostumbrados a las incómodas preguntas que los periodistas formulan de manera habitual durante las ruedas de prensa. Pero el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no habría esperado nunca que dos niños de primaria le acabarían poniendo en aprietos durante la entrevista que él mismo 'les concedió' en su colegio.

Coincidiendo con el arranque del curso escolar, el líder del PP andaluz acudió este lunes al colegio público Cándido Nogales, en Jaén, para visitar a los alumnos y ser entrevistado, posteriormente, por dos niños del centro.

Siguiendo el protocolo, ambos preguntan primero a Juanma Moreno si autoriza a que la entrevista sea grabada. Él responde que sí. A continuación, la niña arranca la conversación preguntando al presidente si era verdad que había estudiado en el pasado Magisterio. Moreno Bonilla dice que sí, pero antes de que pueda acabar la propia alumna le pregunta por qué no acabó la carrera. "No la terminé porque empecé a trabajar. Y trabajar y estudiar no siempre es fácil. Cuando tienes dobles obligaciones en ese momento, pues a veces no terminas los estudios... Empecé otra", responde Moreno Bonilla, sugiriendo que estudiar y trabajar a la vez resulta algo incompatible.

Después, el otro niño le pregunta por la carrera de psicología, estudios que tampoco terminó. "Sí, estuve unos años", responde el presidente algo cortado. Efectivamente, Moreno Bonilla no terminó ni la carrera de Magisterio ni la de Psicología antes de iniciar su exitoso camino en la política.

En el resto de la entrevista, Moreno Bonilla se dedica a hablar del “valor de la educación” y del centro escolar que estaba visitando. Una vez acabada la conversación, el líder andaluz pregunta a los niños si querrían dedicarse al periodismo en el futuro. “Pues, a ver, a ver. Hay mucho tiempo por delante y muchas carreras disponibles”, le dice uno de ellos.

"Os aseguro que no ha sido fácil. Tienen mucho talento y un divertido ingenio. Para mí ha sido un placer estar con ellos", ha dicho después el presidente andaluz en su cuenta oficial de X, antes conocido como Twitter, donde ha subido íntegra la entrevista.