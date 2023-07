Murcia, 'derecha' a la repetición electoral: PP y Vox no se ponen de acuerdo ni para reunirse

Europa Press via Getty Images

Murcia no sale del foco. Ni siquiera la resaca de las elecciones generales del 23-J ha distraído la polémica entre PP y Vox por la gobernabilidad de la región. El tiempo apremia, el reloj de la cuenta atrás hacia la repetición electoral se activó el pasado 7 de julio, fecha de la primera investidura fallida del popular Fernando López Miras.

Dos meses, desde entonces, para arreglarlo o llevar a los murcianos otra vez a las urnas. Terreno idóneo para que derercha y ultraderecha se sigan lanzando reproches. También tras el último intento de acercamiento. Este martes, el PP convocó a Vox a una reunión para reconducir sus posturas y hacer una nueva oferta.

La respuesta de Vox ha sido más que clara, por incomparecencia. Tras asegurar que no se daban por enterados, ya que habían recibido la 'invitación' sólo a través de los medios de comunicación y no de manos del PP, ahora la formación ultra ha optado por no comparecer a la cita. De hecho, el portavoz nacional, Iván Espinosa de los Monteros, hablaba directamente de oferta de pacto "fake".

En ella el PP quería hacer un guiño al ofrecerse a ceder un cargo en la Mesa del Parlamento de la Región de Murcia y uno de los senadores por designación autonómica a Vox. Detalles que se suman a los dados en las horas previas a la investidura de López Miras, como la presidencia de dos comisiones parlamentarias justo antes de sentarse a negociar.

Sin embargo, desde el PP se culpa a Vox de rechazar la reunión "si no se hablaba de sillones" y de querer forzar la repetición electoral, un reproche idéntico al que lanzan desde la ultraderecha a su socio en otros territorios.

Poco antes, el portavoz en la asamblea, Rubén Martínez, había insistido en que entrar al Gobierno de López Miras "es una condición justa y necesaria como ha ocurrido en Extremadura, la Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares"... aunque en Baleares finalmente no entraron y se conformaron con apoyar desde fuera, y en Aragón aún no hay acuerdo.

Insistiendo en la "proporcionalidad", desde Vox nacional y Vox Murcia se agarran a los 9 escaños logrados, fundamentales varios de ellos para hacer buena la mayoría insuficiente del PP, que obtuvo 21. Así, ha recordado la petición del líder regional del partido, José Ángel Antelo, que reclamó la Vicepresidencia murciana y dos consejerías, "que podrían ser Educación, Agricultura o Economía, entre otras".

Pese a las palabras de Antelo, el portavoz de Vox insiste en que "no queremos sillones de chiringuitos, sino cerrar los chiringuitos".

De momento, lo único que sigue cerrado es el camino al acuerdo entre derecha y ultraderecha. Y quedan 43 días.