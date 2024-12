No harán caso al rey 

“Es necesario que la contienda política, legítima pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa: una demanda de serenidad”. La petición del jefe del Estado, apelando al “bien común”, fue acogida con buenas palabras por parte de los dos grandes partidos del país. Hubo consenso entre PSOE y PP en el respaldo al discurso del rey Felipe, frente a las críticas de las formaciones minoritarias y el clamoroso silencio de Santiago Abascal. Si bien, en la práctica, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no harán caso al monarca en un 2025 que prevén de alta tensión.

La prueba más gráfica de que previsiblemente no echarán el freno es su falta de interlocución. No se vieron ni para sellar el único gran acuerdo que de momento han alcanzado, el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras años de retraso. Los puentes están rotos y lo más que sugieren en el PP es que si Sánchez le llama, Feijóo “por su puesto irá” por responsabilidad institucional. Pero que al gallego “no” le corresponde dar ese paso.

La mácula más reciente, la incapacidad de llegar a un pacto migratorio pese a la llamada de auxilio de Canarias y Ceuta. Hace largos meses de ese SOS que parecen no escuchar. El Gobierno quiere la reforma de la ley de extranjería y el PP que se apruebe un batallón de medidas más. No hay término medio, siempre hay excusas, y Sánchez y Feijóo no se han sentado a hablar de ello. Aún sin cerrar el año, a Canarias llegaron 45.277 personas a bordo de 661 embarcaciones.

Sí ha habido contactos informales, momentos de distensión, entre altos cargos del Gobierno y el PP, por ejemplo entre Feijóo y Félix Bolaños, el hombre fuerte de Sánchez en Moncloa. Aunque estos rápidamente han quedado opacados por la beligerancia discursiva. Las sesiones de control en el Congreso se han convertido en una batalla dialéctica sin cuartel, semana tras semana. “El 2025 de este Gobierno discurrirá entre los juzgados y Waterloo”, resumió Feijóo el viernes, en su balance.

Tal y como publicó El HuffPost, el presidente del PP cree que Sánchez ha perdido el control de la situación. Lo argumenta en las dos vertientes que le sirvieron para redondear su titular de balance. Primero, por los múltiples problemas judiciales que le salpican, incluyendo las imputaciones de su mujer y de su hermano, Begoña Gómez y David Sánchez. Segundo, por su incapacidad de enderezar la legislatura, con Carles Puigdemont golpeándole una y otra vez. “Está acorralado y esto no va a parar”, auguran desde la dirección nacional del PP.

En privado, algunos cargos socialistas susurran que don Felipe pecó de “meter a todos en el mismo saco” cuando “es el PP el que crispa y el que calumnia”, en palabras de un alto cargo de Ferraz. “Tanto el Tribunal Supremo, como el país entero y los medios de comunicación bailan al son que marca Isabel Díaz Ayuso”, llegó a denunciar Oscar Puente, convertido en uno de los ministros estrella del gabinete, en Onda Cero. “Esto no va de la mujer del presidente o de su hermano, aquí lo que quieren es acabar con Sánchez”, afirman las fuentes consultadas, compartiendo la tesis del conchabeo de parte de la judicatura con el PP.

¿Prórroga de los Presupuestos?

Más allá de las consignas públicas, en Moncloa intentan mantener la calma, con los Presupuestos como objetivo primordial para acabar de una vez con todas con las dudas sobre la continuidad de la legislatura. "La perspectiva es poderlos presentar y ojalá aprobar en ese primer trimestre del año 2025", según Pilar Alegría. Si bien, ya hay voces en el Gobierno que sugieren la posibilidad de prorrogarlos ante la incapacidad de lograr un sí rotundo de Carles Puigdemont. “Voy a sudar la camiseta y más”, ha dicho recientemente el presidente, dejando claro que no tiene ningún problema en hacerse una fotografía con el líder fugado, incluso antes de hacerse efectiva la amnistía.

¿Puede aguantar Sánchez sin Presupuestos? “Sí”, responden rápidamente en Ferraz, aunque agreguen que serán presentados y que harán todo lo posible para aprobarlos. Un extremo que no ven tan claro sus propios socios parlamentarios. “Desde luego, no es lo idóneo”, zanjan en Sumar. “Gobernar no es resistir. Gobernar es transformar”, dijo Yolanda Díaz en una entrevista con Pepa Bueno en El País en septiembre. Desde entonces, el Ejecutivo no ha dado síntomas de hacer lo que pretendía la vicepresidenta. O, al menos, no es lo que se ha trasladado a la opinión pública.

Feijóo no quiere dar por imposible un adelanto de las elecciones generales pese a que Sánchez afirma que no lo contempla. Pero es que, además, empiezan ya a producirse algunos movimientos en comunidades donde el PP se está mostrando incapaz de aprobar los presupuestos, como en Castilla y León, Extremadura, Baleares o la Región de Murcia. El motivo, la ruptura de relaciones con Vox. “Hay que medir muy bien los pasos a dar. Las elecciones las carga el diablo”, en palabras de un alto cargo del PP.

El líder gallego se encerrará con sus barones territoriales el segundo fin de semana de enero en un retiro en Asturias para abordar la estrategia, que en Génova reconocen que será en clave electoral. Un escenario en el que previsiblemente también hablarán de Junts. De momento, Feijóo limita sus pactos al ámbito parlamentario y económico, aunque con el deseo de que apoyen una moción de censura. Juanma Moreno le apoya mientras que Isabel Díaz Ayuso y parte de su base electoral rechazan de plano ni tan siquiera hablar con los de Puigdemont.