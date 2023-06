La nueva presidenta de las Cortes de Aragón, de Vox, borra su cuenta de Twitter antes de ser nombrada

El Partido Popular ha alcanzado un acuerdo con Vox este viernes con el que cede la Presidencia de las Cortes de Aragón a la formación de Santiago Abascal. En concreto, el puesto lo ocupará la diputada electa del partido ultraderechista, Marta Fernández.

Un cargo que ocupará este viernes con el apoyo de los populares y los votos de los siete parlamentarios de Vox. Pero, horas antes, Fernández ha desaparecido de las redes sociales.

Antes de que la diputada electa de Vox sea nombrada como nueva presidenta de las Cortes de Aragón, ha decidido cerrar su perfil de Twitter, (@marthynahappy), tal y como se puede comprobar en la propia plataforma.

En la red social del pájaro azul, Marta Fernández ha criticado en numerosas ocasiones al Gobierno de España. En uno de los mensajes, aseguraba que con ellos "estamos viviendo literalmente The Truman Show", para acabar asegurando que el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "le pasa que... la maldad envejece".

Tuit contra Sánchez de Marta Fernández TWITTER

En un tuit sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, la diputada electa de Vox llegó a asegurar que ambas no tenían "vergüenza". "Espero pacientemente el día en que toda la mierda que vertís, os caiga a toneladas en vuestra puta cara", llegó a señalar.

Uno de los tuits de Marta Fernández TWITTER

En agosto de 2022, Marta Fernández defendió que no pone la televisión desde noviembre porque tenía miedo porque "no hay hielo, Ucrania, Taiwán, escasez de alimentos, no hay gas, el precio de la luz sube y sube, calles oscuras desde las 22h, el Kobis (covid) sigue entre nosotros, viruela del mono, sida". "Agenda 2030", terminó sentenciando.

Uno de los tuits de Marta Fernández TWITTER

Por si fuera poco, en las últimas horas también se ha hecho muy viral las polémicas palabras que la futura presidenta de las Cortes de Aragón mencionó sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero.

“A ella (le dan miedo) los pitos. No sabe de nada de la vida, sólo sabe arrodillarse para medrar. La verdad", criticó.

Sobre la pandemia, según recoge el Heraldo de Aragón, la diputada electa de Vox llegó a asegurar en enero de 2022 que el covid "no es un virus natural" ni "un virus de murciélagos". "China lo creó de manera intencional y premeditada", llegó a señalar en su cuenta de Instagram.