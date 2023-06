El aplaudido alegato del dramaturgo Miguel del Arco sobre la polémica lona de Vox

El dramaturgo Miguel del Arco ha ofrecido una entrevista en la Cadena SER en la que ha hablado del estreno de su nueva serie, Las noches de Tefía, que se podrá ver desde este domingo en Atresplayer, y no ha dudado en hacer referencia a la polémica lona colocada por Vox en Madrid.

"Los derechos humanos no es una cosa que dices, ya los tengo. Los derechos fundamentales no es una cosa que ya tengo aquí ahora mismo y ya me puedo tirar a la bartola, porque ya es una cosa que hemos conseguido. No, hay que luchar de forma permanente y hay que decir no", ha señalado.

Miguel del Arco ha recordado unas palabras de Eduardo Madina con las que defendía que "Santiago Abascal (líder de Vox) cabe en España". "Los demás, los que no somos de su España, no cabemos en la suya", ha asegurado.

"Yo lucharé denodadamente para que estos señores tengan el derecho de colgar esa pancarta infame en ese edificio. Como me pareció bien democráticamente hablando, que saliera un millón y medio de personas para luchar, para protestar en contra del matrimonio igualitario en el momento en el que Zapatero aprueba esa ley", ha defendido.

El dramaturgo ha mandado un mensaje, llamando a reflexionar a las personas "contra lo que están protestando", porque cree que "están saliendo a luchar para que yo, por ejemplo, no me pueda casar con la persona con la que convivo desde hace 40 años". "Eso es una puta vergüenza", ha sentenciado, con unas palabras que se acumulan más de 2.100 me gusta.

Miguel del Arco ha dirigido una de las series españolas más esperadas del año, Las noches de Tefía. Una historia basada en hechos reales sobre los campos de concentración franquistas y, en concreto, lo que ocurrió en el de Tefía (Fuerteventura), dónde las pésimas condiciones en las que vivieron los presos no fueron un impedimento para cumplir sus fantasías en un espacio de libertad, El Tindaya.