Ossorio, meses antes de cobrar la ayuda para familias vulnerables: "Los pobres, ¿dónde estarán?"

Europa Press via Getty Images

Enrique Ossorio, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, solicitó y cobró en 2022 el bono social térmico para calefacción y agua caliente de su propio Ejecutivo regional, según informa este miércoles el diario digital InfoLibre.

Una ayuda destinada a "consumidores vulnerables", pese a que Ossorio es el diputado más rico de toda la Asamblea de Madrid, con un patrimonio superior al millón de euros y una retribución de 104.000 euros mensuales.

Enrique Ossorio es el mismo que, justo hace un año, en marzo de 2022, cuestionó un informe de Cáritas sobre la pobreza en la capital de España que señalaba que el 22% de la población de la región se encontraba en riesgo de exclusión social, un millón y medio de personas, 370.000 más que antes de la pandemia.

"El que sale a la calle y ve que le dicen ‘en Madrid hay tres millones de pobres’, dice: ¿oye, y por dónde estarán?", expresó Ossorio. "Lo que sucede es que lees estos informes, sales a la calle y dices ‘oye, yo es que esto no lo veo’. Insisto, me encanta que existan para tomar nota y ayudar a las personas más desfavorecidas, pero tienen que ser informes más objetivos. La gente ve que Madrid es una región rica, que crece más rápido que España", agregó.

Tras la polémica que se generó en su momento, Ossorio rectificó poco después, en declaraciones a la Cadena SER: “Fue una intervención que se cortó”, comenzó excusándose.

“Yo antes dije que nos preocupaban muchísimo las personas más desfavorecidas, que por eso agradecíamos que existieran esos informes, pero que sería más interesante para nosotros que esos informes fueran más objetivos precisamente para ayudarnos a tomar medidas para solventar los problemas de esas personas”, insistió.

Sobre si seguía pensando que los informes de Cáritas no son lo suficientemente objetivos, Ossorio reiteró que creía que “deberían ser más objetivos” y que eso es lo que dijo.

“Es verdad que la pobreza es un tema muy importante, es un tema muy serio, y no es que yo gastara ninguna broma, pero a lo mejor hice un gesto que no fue acertado, y por tanto lo reconozco así con toda la sincera”, expresó. Y zanjó: “La pobreza es un tema muy importante y sobre la pobreza ni una broma ni un gesto y en eso me equivoqué”.