Patxi López: "​No vamos a romper España, vamos a impulsar a España"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido este jueves que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no "romperá España" con acuerdos como la ley de la amnistía acordada con los partidos independentistas catalanes, sino que "la impulsará" con un programa "progresista" para beneficiar la ciudadanía.

En su intervención durante el debate de investidura, minutos antes de la votación en la que saldrá reelegido presidente el candidato Sánchez, López ha reivindicado frente a las protestas de estos últimos días que los socialistas "somos también España" y que su partido ha hecho "más" por el país que los que "intentan darnos lecciones todos los días".

En este sentido, el diputado ha defendido el derecho a las manifestaciones, como las que han cercado durante las dos últimas semanas la sede del PSOE en Ferraz, pero sí considera "ilegítimo" "las soflamas y las mentiras con las que se convocan". "Ustedes alimentan a los que asaltan las sedes socialistas y a los que han acosado y han lanzado huevos a diputados", ha dicho López, recordando que esta misma mañana un grupo de diputados socialistas han sido increpados mientras desayunaban y uno de ellos ha recibido el impacto de un huevo. "Por eso, les volvemos a pedir mesura en las expresiones. No sigan alimentando a la bestia porque acabarán devorándolos. Igual se creen que atacan a los socialistas, pero realmente están atacando a la democracia", ha dicho dirigiéndose directamente a la bancada del PP.

López cree, en todo caso, que las protestas de estos días no van en contra de la amnistía, sino porque las urnas "no dieron el resultado" que ellos querían. "Lo que dijeron las urnas fue un 'no' rotundo a un gobierno de la derecha con la ultraderecha. La gente no estaba dispuesta a involuciones de ningún tipo, no quería que usted fuera el presidente y Abascal su vicepresidente", ha espetado a Feijóo.

Sobre la ley de amnistía registrada ya en el Congreso, López la ha defendido como herramienta "para superar un pasado de confrontación para abrir un tiempo de diálogo y entendimiento". Además, ha dicho que es "radicamente constitucional" porque "la Constitución, en su preámbulo, proclama de manera expresa la voluntad de la Nación española de garantizar la convivencia", ha dicho.

Al respecto, López la ha comparado con la ley de amnistía de 1977 que ayudó a cerrar las heridas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. "¿Nos quieren decir que la Constitución impediría hoy la Transición?", se ha preguntado el socialista. Además, ha dicho que el PSOE "ha defendido la Constitución con la vida" en "las calles del País Vasco" mientras que el PP "lleva cinco años incumpliéndola" al no comprometerse a renovar el CGPJ. "Nosotros unimos a España en su diversidad. Ustedes las enfrentan porque, en el fondo, España no le gusta tal y como es", ha expresado.

No obstante, López es consciente de que la ley de amnistía negociada con Junts y ERC "es incomprendida por muchos", pero también ha dicho que avanzarán "con paso firme para que acabe siendo compartida por todos". "Porque los socialistas abrimos caminos que luego serán transitados en el futuro por quienes nos critican por hacerlo", ha vaticinado.

Por último, López ha afeado a Feijóo que el líder popular sólo haya hablado durante el debate de investidura sobre amnistía y no sobre pensiones, salarios, educación, sanidad o vivienda, "los problemas que de verdad importan a los españoles". "Usted no dice nada sobre estos temas porque no tiene ni propuestas ni soluciones. Con el 'que te vote Txapote', ustedes se retrataron y su programa electoral fue sólo derogar el sanchismo. Pero derogar no es un proyecto político, es sólo retroceso e involución. Sigan manifestándose para apoyarse a sí mismos, pero sólo serán manifestaciones de autoapoyo", ha concluido.