Preguntan a Zapatero en Colombia y su respuesta cruza fronteras en forma de lección para Milei

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha estado de visita al otro lado del charco, concretamente en la colombiana Cartagena de Indias, donde ha asistido a un foro económico, la 58 Convención Bancaria. El exmandatario socialista ha sacado tiempo para una entrevista con la Agencia EFE en la que se ha producido un momento particular.

En dicha entrevista, Zapatero ha vuelto a hacer gala de su conocido talante y cautela a la hora de abordar cuestiones relacionadas con la diplomacia o las relaciones internacionales, un ámbito en el cualquier patinazo puede acabar mal. En esa línea, el expresidente ha sido preguntado por la que cree que es la situación política de Colombia y, más concretamente, del presidente Gustavo Petro.

El también ex secretario general del PSOE ha salido al paso de esa cuestión con una respuesta que también ha funcionado como arma de doble filo para cuestionar a un polémico mandatario latinoamericano. El presidente argentino, Javier Milei, que protagoniza un enfrentamiento encarnizado con el Gobierno de Pedro Sánchez tras una serie de descalificaciones y acusaciones durante su visita a la cumbre internacional de ultraderecha Viva 24, organizado por Vox.

"Esa es la grandeza de la democracia"

Zapatero ha dejado claro que no está dispuesto a marcarse 'un Milei'. Concretamente, el exmandatario español ha respondido a dicha pregunta sobre Colombia recordando que "las cuestiones internas no, no debo opinar y mucho menos en suelo colombiano".

A renglón seguido, ha introducido el factor clave en la ecuación: "No voy a ser un Milei ¿no?". En este sentido, Zapatero ha esgrimido que es "respetuoso con el Gobierno y con la oposición colombiana", explicando que arrastra una buena relación con un exmandatario colombiano alejado del signo político de la izquierda colombiana.

"He tenido buena relación con el presidente [Álvaro] Uribe y tengo simpatía por el presidente Petro, es compatible. Esa es la grandeza de la democracia, ¿es compatible ser educado en las relaciones exteriores? No solo es compatible, es exigible, es inteligente", ha defendido Zapatero, puntualizando que aguarda que "la Presidencia del presidente Petro sea un éxito, un éxito para la paz, [que] parece su apuesta más importante en términos históricos", pero también en "la reducción de las desigualdades sociales y de la pobreza" y "en la proyección internacional de Colombia especialmente en la relación con España".

"No voy a ser un Milei y no quiero pronunciarme", ha subrayado.