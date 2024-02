Privados de prácticas: la mala gestión del Gobierno de Ayuso deja en el limbo a cientos de estudiantes de la FP pública

Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images

Un auténtico caos. Eso es lo que están viviendo más 600 de alumnos de la Formación Profesional pública de la rama sociosanitaria en la Comunidad de Madrid tras encontrarse de bruces con una parálisis total de sus prácticas. Y todo por una gestión cuestionable como poco.

Alumnos de más de una docena de centros públicos de FP de la capital española se han puesto en huelga tras comprobar que no podían cumplir con una acción que es obligatoria para obtener el título. Es tan simple como que sin prácticas no hay título.

Estos obstáculos no se han producido de una forma aleatoria. Todo se debe a que muchos centros sanitarios han decidido ofrecer gran parte de los huecos que suelen habilitar cada trimestre a la formación de estudiantes de la educación privada.

Y, por si fuera poco, algunos de los hospitales de la red pública han llegado a reclamar a aquellos alumnos de la FP pública que quisieran hacer prácticas el pago de 500 euros.

Una alarmante falta de organización

Es cuestión de derechos. Los estudiantes que se han movilizado durante varias semanas frente a la Asamblea de Madrid, pidiendo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que tome cartas en el asunto, muestran su impotencia por no cumplir con algo que necesitan para conseguir el título.

Cuando fue preguntada por ello, la presidenta madrileña contestó que los jóvenes "tienen el futuro en sus manos, tienen que salir a pelar, a arriesgar, a vivir intensamente la vida, que es como hay que hacerlo". Una respuesta que poco tiene que ver con la realidad de la situación.

Quiénes sin saben hablar de ellos son los estudiantes que sufren o reciben unas denuncias de sus compañeros que reflejan una frustración sin precedentes. "El hecho de que nos hayan negado poder titularnos, no nos quieren dar esas plazas que es un derecho que tenemos, nos ha bajado los ánimos", relata Julieta Crespo, alumna del IES Las Musas.

Fue tras las navidades cuando empezaron a darse cuenta de que algo no iba del todo bien. "Se iba acercando la fecha y empezamos a preguntarnos que qué pasaba con las prácticas. No nos querían dar datos. Hablamos con la Jefatura y nos dijeron que estábamos en una situación crítica", asegura.

Claudia, representante del IES Ciudad Escolar, habla del agobio que han vivido estos últimos meses los profesores para buscar prácticas para sus alumnos. "Yo tengo contacto con una de ellas y me dice que siempre está llamando a sitios de Ávila, Toledo y Guadalajara. Allí sí tienen un convenio con los hospitales para que estas cosas no pasen", explica.

Cree que, según la información que ha recibido, todo se debe a que "hay más alumnos". "Mi instituto ha crecido muchísimo. No hay tantas plazas y las que hay se las lleva la privada. Las prácticas son obligatorias y un centro educativo no se puede hacer cargo de pagarlas", denuncia.

Prácticas por dinero

Mientras profesores y alumnos critican que los huecos de prácticas que se suelen abrir cada tres meses suelen coparlos, en la mayor parte, alumnos que llegan desde la privada. Algo con lo que denuncian que parece que se trata de abandonar a la enseñanza pública a cambio de aquellos que la pagan.

Pero si hubiese que poner algún límite, este aparece en las propuestas que algunos hospitales de la red pública han hecho a los centros educativos a cambio de que los estudiantes puedan terminar su formación allí.

En un documento llamado 'Convenio marco para el desarrollo de un proyecto formativo de cooperación educativa', el Grupo Quirón Salud contaba con una cláusula que resultaba sorprendente.

La compañía opera en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital General de Villalba y en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.

Pero, en dicho documento, en su cláusula "vigesimotercera" se habla de un término muy polémico: "Aportación de la Institución". "La Institución destinará a los Hospitales o el Instituto una cantidad de 500€ por alumno y curso académico que realice sus prácticas en los Hospitales. Esta cantidad se revisará anualmente de acuerdo con el IPC", recoge el documento.

"Las cantidades antedichas serán abonadas por la Institución a los SESENTA (60) DÍAS de la emisión de la factura correspondiente por parte de los Hospitales o el Instituto en la cuenta bancaria que los Hospitales y el Instituto designen al efecto", exponen en el escrito.

Cláusulas Convenio Prácticas Grupo Quirón

Sara Isabel Escudero, concejala de Más Madrid en Alcalá de Henares, reconoce en una conversación telefónica que lo que ha vivido este curso "no es normal". "En Madrid, la enseñanza pública no llega al 56%. En la privada estarán igual de saturadas, porque les han permitido ese exceso de plazas. Pero hay ciertos hospitales que nos pide dinero por cada alumno", critica.

Recrimina que la diferencia principal es que el reparto "no es equitativo". "Llama a los hospitales privados de HM diciendo que eres profesor, que quieres mandar alumnos a hacer allí las prácticas de laboratorio y te van a contestar que tienen exclusividad con las escuelas privadas", justifica.

Sara Isabel Escudero resalta que hay ciertos centros sanitarios que, de los 26 alumnos que suele aceptar, cuenta con 15 o 16 que pertenecen a la FP privada. "Se están riendo de ellos (los alumnos) en la cara. Tienen que darles una solución", reclama.

Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad CCOO Madrid, carga contra la "deriva privatizadora" del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde "hace muchos años".

Denuncia que estos módulos de la rama sanitaria requieren "unas prácticas en hospitales que se vienen haciendo internamente". "Nosotros no estamos diciendo que se veten las prácticas a las escuelas de FP privadas. Pero no puede ser que se cobren. No hay que pagar en ninguno", añade.

Manuel Rodríguez reprocha que los estudiantes de los centros privados "se van a graduar" y lo que hay que trasladar es que se está mandando un mensaje "equívoco". "Diciendo que se vayan a la privada", razona.

Fuentes de la Consejería de Educación reconocen que "hay dificultades" para que "algunos alumnos" realicen sus prácticas. "Esta situación obedece al fuerte incremento en la demanda de estas titulaciones que se ha producido en los últimos años, y a que los hospitales públicos tienen que compaginar estos periodos de prácticas con otros programas como el MIR", defienden.

Las mismas fuentes justifican que ya se está trabajando en coordinación con la Consejería de Sanidad para "buscar fórmulas que permitan incrementar el número de plazas disponibles y garantizar estas prácticas".

Mientras tanto, más de 600 alumnos de FP pública de la rama sociosanitaria continúa en el limbo a la espera de que alguien decida hacer algo por su futuro laboral y formativo. Todo tras una mala gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se ha convertido en el peor de los obstáculos para unos alumnos que sólo buscan salir al mercado laboral.