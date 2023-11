Puesta a punto también en el PP

El Partido Popular también prepara su propia puesta a punto. Aunque se evite decir públicamente, barones y altos cargos no creen en la posibilidad de que todo salte por los aires a corto plazo y Pedro Sánchez se vea en la obligación de convocar elecciones. “Se necesitan y no se dejarán caer”, resume un líder territorial, en conversación informal con este periódico. Y esto obliga a Alberto Núñez Feijóo a afrontar una nueva etapa en el liderazgo de su formación después de no lograr los votos necesarios para ser investido presidente del Gobierno.

Los dirigentes del PP consultados por este periódico se sacuden la nostalgia y enfatizan que “ya pasó” eso de repetir que el PP ganó las elecciones del 23 de julio. Feijóo fue el más votado, sí, pero Sánchez ha logrado armar una amplia mayoría parlamentaria gracias, entre otras cosas, a tramitar una ley de amnistía que aseguró que el PSOE nunca redactaría. Durante estos meses, en no pocas ocasiones, se ha repetido internamente el lamento de que todo les parecía “un mal sueño”, toda vez dieron por descontada una victoria arrolladora en las generales. Pero ya pasó el tiempo del luto, corroboran en la formación.

Feijóo abre un nuevo capítulo como jefe de la oposición en una legislatura “muy dura” que “como mínimo” durará dos años largos, según interpretan las fuentes consultadas. ¿Por qué? Por la seguridad de que Sánchez al menos tiene asegurada la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado. Y, en esta fase, el gallego tiene previstos hacer cambios en su estructura. Tal y como avanzó El HuffPost, Cuca Gamarra dejará de ser portavoz en el Cámara Baja para mantener la secretaría general. “No puede ser a la vez” ambas cosas, confirmó Feijóo este martes en una entrevista en Antena3.

¿Quién lidera las quinielas para ser el nuevo portavoz en la Carrera de San Jerónimo? “Esteban González Pons”, responden no pocas voces del partido

Esto deja vacantes las portavocías tanto del Congreso como del Senado, ya que Javier Maroto fue apeado de este cargo en la Cámara Alta para formar parte de la Mesa de esa misma institución. Y las especulaciones arrecian a la espera de que Feijóo convoque el Comité Ejecutivo Nacional, donde ha de formalizar los cambios. El órgano interno se reunirá antes de que concluya el mes de noviembre, según sus propias palabras. ¿Quién lidera las quinielas para ser el nuevo portavoz en la Carrera de San Jerónimo? “Esteban González Pons”, responden no pocas voces del partido. La pista no es otra que una fotografía distribuida por el propio PP en la que se ve al líder nacional preparando su discurso en la investidura de Sánchez con el citado Pons y Marta Valera, su jefa de gabinete.

Feijóo, con Pons y Varela. David Mudarra / PP

Hay otros nombres en la terna interna. En el PP muchos aplauden la gestión silente de Carmen Fúnez, actual vicesecretaria general. Y, pese al conato de rebelión de algunos diputados por su intervención en euskera, se sigue sin descartar para el puesto a Borja Sémper, también con asiento a día de hoy en el Comité de Dirección. Algunos barones incluyen otras dos opciones: la de Elías Bendodo y la de Miguel Tellado, aunque ambos son perfiles “muy de partido” según las fuentes consultadas.

En los últimos días, desde el entorno de Feijóo se ha deslizado la tesis de que los ajustes podrían ser anunciados de forma escalonada. Primero llegarían los parlamentarios y, ya en otro momento, los que afectan a Génova. Una posibilidad que no gusta a amplios sectores de la formación. “Puede que con eso tengas el foco puesto durante más tiempo pero el partido necesita estabilidad y ahora mismo todo el mundo está de los nervios. Lo mejor es que se ejecuten todos los cambios a la vez”, según un diputado, que precisa: “Ahora bien, si se va a hacer en dos fases, lo que urge de verdad es que en el Congreso y el Senado se ponga orden de una vez por todas”.

En Génova, el puzzle es más complejo. Para empezar, Feijóo debe decidir si suprime o no la figura del coordinador general, que hoy por hoy ostenta Bendodo. La mayoría de cargos consultados abogan porque desaparezca: “Esa figura solo tiene sentido si estás en el Gobierno”, argumentan. Y lo cierto es que en el entorno del líder no han negado que se vaya a suprimir, aunque él mismo suele precisar: “Yo es que estas cuestiones no se las comento ni al cuello de mi camisa”.

Así resume un presidente autonómico la situación interna del PP: “Los cambios siempre son delicados. No creo que Feijóo vaya a defenestrar a nadie pero si Cuca pierde la portavocía, querrá ser secretaria general con funciones reales, y esto es incompatible con un coordinador general y con un vicesecretario de Organización como Tellado. Hay que simplificar el organigrama y tener vicesecretarios generales de peso y con responsabilidades claras”. Precisamente, Bendodo podría convertirse en el vicesecretario que lleve la política autonómica y local. Extremo que en su momento correspondía a Pedro Rollán, hoy presidente del Senado.

Más allá de los cambios -que en el entorno de Feijóo insisten en que no serán profundos-, lo que solicitan los barones territoriales es “cabeza fría” y coordinación en una legislatura tan compleja, de puentes rotos entre el PP y el PSOE. No hay interlocución entre ambas formaciones. “La posición nacional la tiene que marcar el líder nacional y luego ir todos detrás”, sostiene un sector de la formación. Pero no siempre ocurre, deslizan, citando que Isabel Díaz Ayuso siempre va “un paso más allá” que la dirección nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a sugerir que España se adentra en una dictadura por las cesiones de Sánchez a los independentistas.

El equipo de Feijóo siempre evitará la confrontación con Sol, aunque no gusten algunos de los movimientos de la líder autonómica. “Hay que llegar a todos, a los más duros y a los más centrados”, es el mantra en Génova. Aunque para ello, rematan algunas fuentes del PP, también hay que “aclarar de una vez por todas nuestra relación con Vox” y “dejar claro en qué estamos de acuerdo con ellos y en qué no”. “Nos tendríamos que habernos distanciado claramente de ellos y de lo que ha pasado en Ferraz. Ha sido munición política para el PSOE durante todos estos días”, en palabras de un senador del partido.