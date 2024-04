Puigdemont deja caer que dejará la política si no es presidente: "No me veo como jefe de la oposición"

Apenas un día después de que el Tribunal Supremo le cite como investigado para que declare vía videoconferencia por el caso Tsunami, el candidato de Junts a las elecciones, Carles Puigdemont, ha asegurado en una entrevista en RAC1 que regresará a Cataluña el día del debate de investidura: "Tanto si gano como si no", ha dicho.

Puigdemont ha afirmado que él no se ve "como jefe de la oposición" en esta legislatura, y ha dejado entrever que dejará la política activa si no es elegido presidente.

"No puedo estar en el Senado, no voy a estar en el consejo de administración de una empresa", ha apuntado Puigdemont, que, no obstante, ha señalado que no está preparando el "discurso de la derrota"

Respecto a la decisión del Supremo, Puigdemont ha reconocido que ya se lo esperaba y ha lamentado que "la justicia española no pierde nunca la oportunidad de intervenir en campaña electoral". El expresident se ha mostrado convencido, no obstante, de que la ley de amnistía no estará en vigor, dejando en el aire si tendrá que acudir a declarar o no.

Durante la entrevista, en el programa El món a RAC1, Puigdemont ha rechazado también la oferta de Pere Aragonès de mantener un debate fuera de Cataluña. "Normalmente, es a los presidentes a quienes les proponen los debates, no al revés", ha señalado para afirmar que no precisan "un cara a cara sino trabajar codo con codo". El candidato de Junts ha descartado también un debate con el candidato del PSC, Salvador Illa, pues "no tiene las competencias del Gobierno español: "Si Pedro Sánchez quiere un cara a cara, estoy dispuesto".