Qué hay detrás de Izquierda Española: el nuevo partido "de izquierdas" que concurrirá a las europeas

Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo en política, 2024 nos ha traído una nueva sorpresa: un partido "de izquierdas" que concurrirá a las elecciones europeas y que ha sido bien recibido por la derecha mediática. Sobre todo, por criticar insistentemente "la deriva" de la "izquierda oficial".

Izquierda Española, el partido que encabeza el abogado promotor del proyecto El Jacobino, Guillermo del Valle, ha copado numerosos titulares en los medios tras registrarse el pasado 27 de diciembre en el Ministerio del Interior como partido político.

Una formación "progresista" y "socialdemócrata" que busca aprovechar a los votantes desencantados con el PSOE y Sumar, según relatan, y que ha centrado, desde el minuto uno, su discurso contra los nacionalismos.

En su haber, aunque todavía faltan detalles sobre futuros componentes, ya cuenta con algunos personajes políticos que militaron en partidos de distinto signo, de Ciudadanos, al PSOE, pasando por Izquierda Unida.

Un impulsor que formó parte del Consejo de Dirección de UPyD

Guillermo del Valle se ha convertido en la cabeza pensante del lanzamiento de Izquierda Española. Aunque es un proyecto de varios años a través de El Jacobino, ha sido ahora cuando han querido dar el salto en los que serán sus primeras elecciones.

Unos comicios a los que llega como el favorito para encabezar la formación, aunque su relación con la política no ha empezado ahora. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ejerce como abogado procesalista y laboralista desde el año 2012.

Su principal andadura política fue en UPyD, el partido que fundó la exsocialista, muy crítica con Pedro Sánchez, Rosa Díez. En el año 2016, llegó a formar parte del Consejo de Dirección del partido, antes de que Ciudadanos se hiciera con su espacio electoral y acabara desapareciendo.

En 2020, tras el poco éxito de la Plataforma Ahora, en la que trabajó como portavoz adjunto, decidió fundar el think thank El Jacobino, con el objetivo de crear un nuevo partido de izquierdas que sea centralista.

Las mezclas nunca suelen ser buenas

Dentro de Izquierda Española, junto a Guillermo del Valle destacan los nombres de miembros de la sociedad civil como el filósofo Félix Ovejero, uno de los principales impulsores en los inicios de Ciudadanos. Y como si tomaran como referencia los pasos adoptados por la formación naranja, la nueva formación "progresista" también cuenta con el respaldo del exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea

Pero la inclusión de miembros de Ciudadanos no cesa ahí, ya que Izquierda Española también ha sumado el apoyo de la eurodiputada de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, ex del PSOE, Soraya Rodríguez o el exdiputado en el Parlament de Cataluña Sergio Sanz.

Pero no son los únicos nombres propios que parecen respaldar la puesta en marcha del nuevo proyecto 'progresista'. Entre ellos destacan el del histórico dirigente vasco socialista Nicolás Redondo Terreros, que fue expulsado hace unos meses por su "reiterado menosprecio a las siglas", o el exsecretario general de Hacienda del Gobierno de Felipe González, Juan Francisco Martín Seco.

Lo más sorprendente del lanzamiento del nuevo partido "de izquierdas" es que, siendo "progresista", haya tenido una acogida como no se recuerda en años por parte de los medios más afines a PP y Vox. Quizá por llevar en su nombre el término "Española".

Las noticias hablan desde, un partido para "reconstruir una izquierda digna", tal y como ha apuntado Libertad Digital; hasta "la nueva esperanza para votantes desencantados de izquierdas", según ha señalado La Razón.

Una izquierda "inequívoca" para defender la igualdad "en todos los frentes"

Las dudas respecto al progresismo que promulgan desde Izquierda Española se multiplican a la par que aumentan los titulares en los distintos medios comunicación.

Guillermo del Valle trata de despejar las cuestiones y, en una conversación telefónica, no duda en responder a todas ellas. "El proyecto nace de la falta una izquierda inequívoca que defienda la igualdad en todos los frentes. Nos preocupa esa visión de la libertad que practica cierta derecha tan Ayusista", cuenta a El HuffPost.

Como ha ido repitiendo en todas las entrevistas que ha concedido en los últimos días, el objetivo de su formación es el de hacer "una reflexión crítica de una serie de derivas de la izquierda oficial". "Ha abandonado dos vertientes: el identitarismo y el nacionalismo", añade.

Justifica que Izquierda Española busca aprovechar el "espacio de orfandad de mucha gente", aunque en su mensaje guarde algunas similitudes con el supuesto centro que un día encabezó Ciudadanos. Una posición que cree que suele ser "una estrategia para ser derechas sin decirlo".

"Hace falta una izquierda igualitaria que recupere principios que se han abandonado. Veo una izquierda en España que está yendo a la fragmentación territorial, a nuevas fronteras, a identidades divisivas, ya no se pregunta por lo común, sino por lo particular", explica.

Hace falta una izquierda igualitaria que recupere principios que se han abandonado Guillermo del Valle, impulsor de Izquierda Española

Cuando comparan a su partido con la formación naranja, Guillermo del Valle dice que "tiene que poco que ver". "Lo importante no son las procedencias, lo importante para recibir la pátina de izquierdista en España, por desgracia, es no cuestionar una vaca sagrada, el elefante está en la habitación. El elefante está en que, para que no gobiernen PP y Vox, hace falta pactar con Junts, con ERC", expone.

Por eso, se ve obligado a señalar que "no somos conservadores, no somos neoliberales y creemos que la extrema derecha es un verdadero problema democrático". "Pero no quiero que mi país dependa de Junts o de ERC", reitera.

Los pactos de Igea con el PP

Uno de los políticos que han apoyado el proyecto ha sido el exvicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea. Un puesto al que llegó tras pactar con el PP de Alfonso Fernández Mañueco, en lugar de hacerlo con el PSOE de Luis Tudanca, pese a que había sido el ganador de las elecciones.

Una situación que, tras el desenlace de Ciudadanos en dicha autonomía, plantea más preguntas sobre la dirección que puede llevar este 'nuevo' partido. "Nosotros consideramos que Ayuso y el PP no son la solución de nada. Cuando Ciudadanos nació no era un partido de derechas, pero tuvo una reorientación tremenda", reconoce.

Guillermo del Valle asegura que Igea "tomó una decisión totalmente desacertada", porque hizo "lo contrario de lo que había que hacer". "Parecía una imposición del giro de Albert Rivera con el PP", apunta.

Francisco Igea tomó una decisión totalmente desacertada. Hizo lo contrario de lo que había que hacer Guillermo del Valle, sobre el acuerdo de Gobierno de Igea con el PP

Al ser preguntado sobre si se consideran feministas, el impulsor de Izquierda Española dice que están en contra de "todos los privilegios y todas las opresiones" y que "los derechos de las minorías, los de los homosexuales y los de las mujeres son una causa democrática".

Pero resalta su preocupación por "esta visión posmoderna" que cree que "ha causado estragos" con "leyes desacertadas". "No está bien esta deriva de la que se está aprovechando la extrema derecha de una izquierda identitaria de la cancelación. No representan a las mayorías sociales de progreso", expone.

Pese a su visión contraria al independentismo y a la amnistía, no comparte con el PP la posibilidad de ilegalizar a los partidos, propuesto en la enmienda a la totalidad a la polémica norma, porque cree que "hay que dejarles que expliquen un proyecto que me parece profundamente reaccionario".

Hasta registrarse como partido en el Ministerio del Interior, pocos conocían este proyecto "de izquierdas". Ahora que sí lo es, plantea muchas dudas. Entre ellas, por el mensaje mandado desde sus inicios: es crítico con la "izquierda oficial", cuenta con el respaldo de un espectro político variado y, por si fuera poco, ha tenido una gran acogida de medios que no suelen dedicar palabras bonitas a las formaciones progresistas.