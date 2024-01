¿Qué pasa ahora con el subsidio de desempleo tras el voto en contra de Podemos?

Podemos ha votado este miércoles en contra de la reforma del subsidio de desempleo que el ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, acordó con el de Economía a finales del año pasado. La formación morada, desgajada de Sumar en el Congreso, ya había anunciado su oposición a este decreto del Gobierno al considerar que la medida conlleva un recorte de las cotizaciones para las personas mayores de 52 años que reciben esta prestación, al pasar del 125% al 100%. "Lamentablemente el Gobierno no ha consentido retirar el recorte de las pensiones y no podemos votar a favor como era nuestra voluntad", ha señalado a los medios, Ione Belarra.

Desde el Gobierno han insistido estos días en que no se produce ningún recorte porque “esa sobrecotización” del 125% de la base mínima “venía como consecuencia de que el salario mínimo interprofesional en nuestro país era realmente bajo”. Al subir el SMI, no "hace falta esa sobrecotización que afectaba a los mayores de 52 años”, explicaba este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Unas explicaciones que, sin embargo, no han convencido a Podemos.

Con su voto en contra, el Ejecutivo no ha podido convalidar el decreto en el pleno celebrado este miércoles en la sede del Senado (el Congreso está en obras) al no lograr la mayoría simple necesaria. Podemos ha votado 'no' junto a PP, Vox y UPN.

Pero, ¿cómo afecta esta decisión al subsidio por desempleo? En primer lugar, cabe destacar que la reforma impulsada por Díaz no entraba en vigor hasta junio, por lo que no habrá un perjuicio directo a corto plazo para quienes reciban esta prestación.

El subsidio por desempleo es una ayuda de la Seguridad Social para desempleados mayores de 52 años o con cargas familiares que no han cotizado lo suficiente para percibir la prestación contributiva, lo que comúnmente conocemos como paro, o la han agotado. La mayoría tienen un límite temporal de un semestre —prorrogable en función de las circunstancias—, pero el más frecuente, el de los mayores de 52 años, puede llegar a extenderse hasta la jubilación.

La reforma de Díaz ampliaba el derecho a recibir este ingreso a colectivos como los menores de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora estaban fuera de la prestación. La cuantía se elevaba, además, de los 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes (salvo para los mayores de 52 años, que se mantenía en 480).

Además, el decreto contemplaba un complemento decreciente que permita compatibilizar el trabajo con parte de la prestación durante 180 días y se eliminaba el mes de espera para recibir el subsidio.

Por último, al margen del subsidio, el decreto también modificaba el Estatuto de los trabajadores para permitir a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia, una posibilidad que ahora solo tenían aquellos cuyo convenio lo recogía, y para introducir la prevalencia del convenio autonómico, siempre que sus condiciones sean más favorables.

Todo esto queda ahora en suspenso hasta que el Gobierno presente un nuevo decreto para la reforma del subsidio o se abra a negociar su contenido con otras formaciones políticas.