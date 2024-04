Illa, en la comisión del Senado por el 'caso Koldo': "Mi partido es 0,0% en corrupción" 

El exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado por los contratos de la pandemia que su partido, el PSOE, tiene un "0,0% de corrupción" y ha reiterado que vio una vez a Koldo García en el Ministerio de Sanidad y que le despachó "en unos minutos".

48 horas después de comparecer en la comisión del Congreso para la misma finalidad, el candidato del PSC a la Generalitat en las elecciones del próximo 12 de mayo ha repetido prácticamente sus palabras a la hora de explicar la gestión que se hizo de la pandemia desde su ministerio.

Con respecto al ya conocido encuentro con el exasesor de José Luis Ábalos, Illa ha manifestado que Koldo García "se presentó en el ministerio sin cita previa, pidió verme y me dijo que tenía una empresa que podía administrar material sanitario". "Yo le delegué a los técnicos de Sanidad, que son los que valoraban las ofertas, y ahí se acabó mi conversación (...) Si hubiera venido cualquier otro asesor de un ministro, le hubiera atendido igualmente", ha añadido.

El exministro de Sanidad ha insistido en que conocía la responsabilidad de Koldo y que no habló después con Ábalos de la visita de su asesor. "Tenía buena relación con el ministro, pero nunca hablé con él sobre ello. No le di más vuelta, ni vi nada que me hiciera sospechar, nada", ha asegurado.

No ha explicado, sin embargo, el contenido de las reuniones que su entonces jefe de gabinete, Víctor Francos, sí mantuvo hasta en tres ocasiones con Koldo García. "No me reportaba, ni tenía por qué", ha añadido. En todo caso, Illa ha reiterado que con la empresa que promocionó el asesor de Ábalos no se hizo ninguna operación de compra. "El resultado fue de cero euros", ha señalado.

Junts y ERC han aprovechado la comparecencia del candidato del PSC en el Senado para erosionar sus posibilidades electorales, acusando al exministro de "gestión errática y deficiente". Incluso, el partido de Puigdemont ha criticado que durante el estado de alarma se "limitaran" las competencias de las autonomías. Joan Josep Queralt Jiménez, de ERC, ha acusado incluso a Illa de "saberse la lección" para su comparecencia. "Venga a explicar lo que pasó y lo que hicimos. Lo que pasa es que no me encaja", le ha respondido Illa.

También se ha apuntado al desgaste el PP, quien ha acusado a Illa de "decisiones negligentes" durante su etapa como ministro. "Un pésimo aval para presentarse a las elecciones", le ha espetado el popular Luis Javier Santamaría. Illa, apelando a un buen tono, se ha limitado con sorna a agradecerle que no le hicieran comparecer en plena campaña electoral.

Illa: "Me enteré por los medios de que tenía que venir"

Al inicio de la comparecencia, el exministro de Sanidad también ha criticado que el Senado no le haya hecho llegar la citación para su intervención en la comisión. "No he recibido ni ningún correo ni ninguna llamada ninguna notificación escrita. Me he enterado por los medios de comunicación", ha dicho. El presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha defendido que sí que se formalizó la notificación para llamarle a comparecer. "Quizá por las elecciones catalanas no ha podido ver en su casa esta citación", le ha respondido con cierta ironía.