Sánchez evidencia ante el líder del PP europeo las contradicciones de los populares en Europa

Y despertaron los ladridos en Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en Estrasburgo para hacer balance de la gestión durante la Presidencia de Turno española de la UE, en una sesión en la Eurocámara que ya se preveía de alta tensión al conocer que intervendría también el expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. Pero finalmente, el temido tirón de orejas de Puigdemont se quedó en 'bronquita' y lo que Sánchez se ha encontrado delante ha sido la férrea oposición del Partido Popular Europeo (PPE) en una serie de críticas a la ley de amnistía.

En un cruce de intervenciones que choca con el habitual tono institucional que reina en la Eurocámara, Sánchez ha salido al paso de las críticas del líder de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, exponiéndole las contradicciones que guarda el PP nacional con los postulados de la derecha europea. Por ejemplo, pactar con la ultraderecha -Vox-. Weber arrancaba su interpelación a Sánchez, cordial, con un "bienvenido y felicidades por su elección como presidente de España", pero puntualizando que "yo no estoy contento en lo político, pero le respeto".

"Ha hablado usted de democracia y el principio básico de la democracia es decirle la verdad a las personas antes de las elecciones", ha criticado el líder del PPE, recuperando una de las críticas del argumentario popular. "No puede usted prometer que no va a aprobar una amnistía tres días antes, no puede estar en el poder cinco años diciendo que la amnistía no es constitucional para después aplaudir esa amnistía", le ha espetado.

Weber también ha aludido a las declaraciones que ha venido vertiendo contra la amnistía el expresidente socialista Felipe González: "Su predecesor, Felipe González, se opuso a ello en público y dijo que era un riesgo para la Constitución española". Y, en sintonía con la postura del comisario de Justicia, un Didier Reynders también integrante del PPE, Weber ha asegurado que "Europa está preocupada" y que "la Comisión está formulando preguntas muy importantes a Sánchez".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el debate sobre la Presidencia de Turno española de la UE en la Eurocámara (Estrasburgo). EFE/EPA/RONALD WITTEK

Por su parte, Sánchez ha ahondado en el argumento de que la única amenaza para la democracia es el avance de la ultraderecha -una cuestión a la que la derecha tradicional europea le da suma importancia y se apuesta por cordones sanitarios entre los grandes partidos- y le ha respondido con una batería de preguntas ante un Weber atónito al ser interpelado directamente por su opinión sobre la política doméstica española.

"La irresponsabilidad de las derechas tradicionales, que le están abriendo la puerta a los gobiernos de coalición y están haciendo suyas muchas de las ideas ultras. Esa es la amenaza que se cierne sobre el proyecto europeo", ha destacado Sánchez, dirigiéndose al presidente del PPE: "Ese tándem reaccionario debilita, señor Weber, el proyecto europeo".

Y Sánchez ha explicado los motivos: "[Ese tándem] es el que está erosionando las democracias, el que está ilegalizando partidos políticos, el que ataca la separación de poderes, el que silencia los medios de comunicación críticos, al tiempo que socavan el proyecto europeo, frenan la transición ecológica y ponen en jaque los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, como está ocurriendo en España".

"Señor Weber, ¿de verdad se siente cómodo siendo cómplice de esta amenaza?"

Y esa contrarréplica a Weber ha despertado una retahíla de preguntas como una suerte de examen de conocimiento de con quién ha pactado el PP en múltiples comunidades autónomas y ayuntamientos españoles. "Señor Weber, ¿es usted consciente de todo ello? ¿De verdad se siente cómodo siendo cómplice de esta amenaza? Yo, se lo digo de verdad, celebro que después de 20 años en esta Cámara haya empezado a interesarse por lo que está sucediendo en España, pero si de verdad quisiera ayudar, mi recomendación es que conozca antes nuestro país y no se limite a repetir las proclamas infundadas que le pasan los colegas del PP español".

El colofón final en los últimos minutos de la intervención de Sánchez ha incluido otra pregunta incómoda sobre las alianzas PP-Vox y su conjunción sobre la postura de los de Santiago Abascal sobre el proyecto comunitario: "Dígame, señor Weber, ¿usted sabe quiénes son los aliados del PP en España? ¿Sabe usted realmente qué representa y qué piensa Vox realmente? ¿Sabe cómo define Vox a la UE? Lo define como un megaestado federal parecido a la Unión Soviética".

Finalmente, Weber ha pedido la palabra por alusiones y ha respondido a otra de las preguntas de Sánchez, qué haría en su país con este escenario político. "En Alemania los demócratas se reúnen, encuentran un consenso teniendo en cuenta izquierda y derecha para crear un Gobierno, él hace lo contrario. Quería aclararlo". Pero esa aclaración dio paso a una serie de aplausos que no lograron enmudecer a los que Sánchez había cosechado mientras se despedía de las autoridades europeas y abandonaba el Hemiciclo comunitario.