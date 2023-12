Puigdemont, a Sánchez tras acusarle de mentir sobre la oficialidad del catalán en la UE: "Las consecuencias no son agradables"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este miércoles con "consecuencias no agradables" a Pedro Sánchez si el catalán no acaba siendo lengua oficial en la UE, tal como el PSOE ha negociado con los partidos independentistas para la constitución del Congreso y la posterior investidura.

En su intervención ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo y ante el propio Sánchez, que ha hecho balance de la presidencia española de la UE, Puigdemont ha asegurado que no cumplir con las promesas y no escuchar a las personas genera una "desconfianza" que puede poner en riesgo "un proyecto tan sólido como el de la UE".

En ese sentido, Puigdemont ha lamentado que, a día de hoy, no pueda aún usar el catalán para expresarse en las instituciones europeas. "Hoy yo le hablo en su lengua materna, pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua. La Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye. Nuestra libertad de expresión vale menos que la suya", le ha dicho

Su breve intervención, de apenas un minuto, ha concluido advirtiendo a Sánchez de las consecuencias que puede tener el incumplimiento de su promesa. "Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo, por miedo o incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", ha señalado.

Un día antes, el expresidente de la Generalitat ya lamentaba que durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea no se fuera a aprobar el estatus oficial de la lengua catalana. "Es un incumplimiento de lo que nos habían dicho que sería posible", advertía. De momento, los 27 no han tomado una decisión al respecto y un estudio preliminar de la Comisión Europea cifra el coste de la oficialidad en 123 millones por el catalán, el gallego y el euskera.