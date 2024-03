Sánchez pide a Feijóo que exija la dimisión de Ayuso: "Aunque le cueste el puesto como a Casado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este miércoles al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de conocerse que su actual pareja está acusado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros a través de facturas falsas y empresas pantalla.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder socialista ha pedido a Feijóo que tenga "coraje" y "sea valiente" en pedir la salida de Ayuso, "aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado". "Sean coherentes con los que predican. Pidieron hace unos meses la dimisión de la directora general de la Guardia Civil por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Pido ahora, por tanto, que exija la dimisión de Ayuso", le ha dicho.

En su intervención anterior, Feijóo ha asegurado que Sánchez está "acorralado" por la corrupción. Concretamente, por el denominado 'caso Koldo' que, según el PP, "afecta al gobierno, al PSOE y, probablemente, a Sánchez". "No me sorprendió su silencio cómplice cuando le dije que usted lo sabía y lo tapó. Usted que ha pedido tantas explicaciones, ¿por qué no las da ahora?", ha señalado.

Pero ante la petición de dimisión de Ayuso, Feijóo se ha limitado a afear a Sánchez que ponga en marcha "el ventilador". "Pero cuanto más lo encienda, más acredita su desesperación. Seguro que en su casa no están muy contentos con lo que acaba de decir. No le espera una oposición menos implacable sobre la corrupción que la que hizo usted hace cinco años", ha dicho el líder del PP.

Sánchez, sin embargo, ha ido a más y ha recordado después la relación de amistad que Feijóo mantuvo en el pasado con el después condenado por narcotráfico Marcial Dorado. "Imagine que yo soy presidente de la Xunta y durante cinco años desarrollo una relación de estrecha amistad con un capo de Galicia. Imagínese que durante cinco años comparto mesa y mantel, hotel, vacaciones, viajo a Canarias, a Portugal y a Andorra con este narco. Usted estaría pidiendo mi dimisión, pero no lo hace porque fue usted quien desarrolló esa amistad. Usted con ese historial ha podido escalar a lo más alto en el PP, pero en mi partido no habría llegado ni a concejal de pueblo", ha concluido el presidente del Gobierno.