Sánchez pide perdón a las víctimas por "los efectos indeseados" de la ley del 'sólo sí es sí'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado una entrevista publicada este domingo en El Correo para pedir perdón a las víctimas por "los efectos indeseados" de la ley del 'sólo sí es sí'.

El jefe del Ejecutivo ha detallado que la normativa "es una buena ley" que "sitúa a España en la vanguardia de la protección de las víctimas de agresión sexual, en un plano integral", pero ha reconocido que ha habido "algún efecto indeseado".

"Algunas de esas excarcelaciones o revisiones no son definitivas, aún pueden ser recurridas. Pero en todo en caso se ha producido un efecto indeseado que tenemos que resolver", ha destacado. "Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas, pero creo que ningún diputado está de acuerdo con rebajar las penas a los agresores sexuales", ha añadido.

Los avances sociales del Gobierno, "con el PP en contra"

El líder del Ejecutivo también ha puesto en valor la nueva Ley de Vivienda, justificando que el motivo es el de "transformar un derecho constitucional, lo que para muchas personas es un problema". "Uno de los elementos fundamentales es la prohibición de la venta a fondos buitres de vivienda pública", ha añadido.

"La pregunta no es que esos avances sociales vengan avalados por distintas formaciones políticas nacionalistas, sino que todos esos avances sociales los hemos logrado con el PP en contra, a pesar del PP y sin el PP", ha añadido.

Pide que "las piezas encajen" entre Podemos y Sumar

Otra de las cuestiones que Sánchez ha abordado es la tensión entre Podemos y Sumar y se ha pronunciado de forma clara. "El PSOE siempre ha reclamado la autonomía de los proyectos políticos para poder resolver democráticamente sus debates", ha señalado.

"Si yo he defendido esa autonomía política, yo debo respetar la de otras formaciones para resolver sus diferencias. ¿Cuál es mi deseo, lo que me gustaría? Qué las piezas encajen en el puzzle. Pero eso no me corresponde a mí", ha expuesto.