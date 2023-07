Sánchez promete que no se implantarán peajes en autovías: "Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea" 

El presidente del gobierno y candidato del PSOE a la reelección en las generales de este 23-J, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que no implantarán peajes en las autovías españolas a partir de 2024 después de que Bruselas informara ayer de que el Ejecutivo se había comprometido a introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras para, a cambio, acceder a 8.000 millones de los fondos europeos.

En una entrevista este viernes en el programa "La Hora de la 1" de RTVE, Sánchez ha asegurado que esta medida no se incluirá en el proyecto de ley de movilidad sostenible que su gobierno presentará a las Cortes en la próxima legislatura en caso de gobernar. "Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea", ha dicho Sánchez, después de admitir que el plan de recuperación inicial sí incluía esa posibilidad. "En la negociación de la adenda la estamos retirando", se ha limitado a señalar. Además, ha querido recordar que bajo su mandato se han eliminado mil kilómetros de peaje.

En la misma entrevista, Sánchez ha anunciado cuáles serán sus tres primeras medidas si gobierna de nuevo: dar una respuesta a la crisis de las hipotecas prolongándolas siete años para las familias con rentas inferiores a 37.000 euros, convertir en gratuito el transporte público a los menores de 24 años y blindar por ley que el SMI de España sea el 60% del salario medio. No se ha comprometido, sin embargo, a blindar por ley la celebración de debates en periodo electoral porque a su juicio, "no hacen falta leyes para cumplir con los hitos de la democracia". A renglón seguido, eso sí, ha criticado a Feijóo por decir "una sarta de mentiras" en el cara a cara que los enfrentó hace casi dos semanas y por no aparecer al debate "a cuatro" que convocó RTVE. "En todos los debates que ha habido, yo he estado. Siempre tiene que haber un compromiso con la democracia y el respeto a los ciudadanos", ha dicho.

Sánchez se ve con fuerzas de cara al 23-J, va "de menos a más", confía en la remontada y en que se podrá formar un gobierno de coalición con Sumar. A esa nueva alianza de partidos sólo pedirá "menos ruido interno" que el que hubo con Unidas Podemos. "Muchas veces se subrayaban más las diferencias en leyes importantes que lo conseguido", ha lamentado. Tampoco ha querido aclarar si pondrá al frente del Ministerio de Igualdad a una dirigente del PSOE, aunque cree que es asunto menor porque "las políticas de igualdad deben impregnar toda la acción del gobierno de España".

En la charla con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, Sánchez ha negado de nuevo conceder favores políticos al independentismo como la celebración de un referéndum de autodeterminación y cree que el independentismo, hoy en día, "es una ideología caduca para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad". No descarta, sin embargo, volver a pactar de ellos para sacar adelante leyes que supongan avances sociales como en el pasado ocurrió con la reforma laboral o la revalorización de los pensiones.

Con respecto a PP y Vox, Sánchez considera que representan "la coalición de la mentira" y que su llegada al poder supondría el retroceso "en libertades que pensábamos ya consolidadas" de algunos colectivos. "Cuando un ayuntamiento retira una bandera LGTBIQ+ se está haciendo algo más que quitar una bandera: se está generando un espacio de inseguridad. Esto es un retroceso tan inasumible que la ciudadanía les va a dar la espalda este 23-J", ha concluido.