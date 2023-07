Una revista británica se hace una pregunta sobre el rey Felipe y no escatima en adjetivos

Hace ya días de la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon pero la final sigue dando que hablar, no tanto por lo deportivo, sino por la cantidad de famosos que fueron testigos desde la grada de su victoria. Aún no se ha calmado el runrún que provocó un rejuvenecido Brad Pitt comiendo patatas fritas, mientras muchos medios internacionales siguen fijándose, como si lo hubieran visto con nuevos ojos, en el rey Felipe VI.

Primero fue el periodista especializado en moda masculina Derek Guy, quien publicó un hilo que se volvió viral en Twitter alabando el estilismo del monarca español. Después, fue The Times quien lo apodó El fabuloso. Y ahora, la revista británica Tatler, especializada en realeza y alta sociedad, le ha dedicado un artículo titulado con esta pregunta: "¿Es el rey Felipe VI de España el miembro de la realeza más apuesto del mundo?".

No acaba ahí la cosa; la publicación no escatima en adjetivos sobre su apariencia y su "elegante" vestimenta en la final de Wimbledon. "Alto, moreno y guapo, el monarca de 55 años llama la atención en cualquier situación, y no fue diferente en el Palco Real, donde se unió al Príncipe William, Kate y sus tres hijos en los mejores asientos de la casa", resaltan.

"Los buenos trajes han sido una tendencia constante para el afable rey español", menciona Tatler tras recordar el mencionado hilo sobre su forma de vestir. "Basta con mirar el traje que usó para su hija, la princesa Leonor en la graduación del UWC Atlantic en Gales. Vestido de azul marino, contrastado con una corbata morada, el rey fue la viva imagen de la sastrería perfecta para la ocasión especial", aseguran.

Dan otro ejemplo: el "uniforme militar inmaculadamente ajustado" que llevó a la coronación de Carlos III.

Según la revista, no hay que irse muy lejos para encontrar una de sus grandes influencias a la hora de vestir: "La reina Letizia encabeza regularmente las listas internacionales de las mejores vestidas y es alabada en todo el mundo por su enfoque refinado y elegante de la moda".