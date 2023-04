Sémper, sobre Doñana: "Me leí la proposición de ley en diagonal después del partido del Real Madrid" 

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, ha tildado este jueves de "desmesurada" la polémica sobre la regulación de regadíos en Doñana presentada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía. En una entrevista en el programa "La hora de la 1" de RTVE, el dirigente ha asegurado que el PP tiene "una sensibilidad extraordinaria con el medioambiente, con la sostenibilidad de nuestro planeta, de nuestro país y singularmente con Doñana", por lo que rechaza las críticas vertidas contra su partido por querer recalificar como regables las fincas de unos agricultores que esgrimen reivindicaciones históricas. La medida, que contradice las advertencias de los expertos y de Bruselas, recibió ayer luz verde para proseguir con su tramitación en el parlamento autonómico pese al voto en contra de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Durante su intervención, Sémper ha señalado que la protección de Doñana es "ineludible", "pero tenemos que hacerlo compatible con la pervivencia de una actividad económica que da de comer a cientos de familias". Unas palabras que el dirigente ha pronunciado tras admitir que no es experto en la materia y después de haber leído "en diagonal" la proposición de ley presentada por su partido. "Lo que he tenido oportunidad de leer habla de una reordenación del territorio que pretende regularizar una situación que lleva décadas sin abordarlo", ha señalado.

De hecho, cuando se le ha preguntado por el número de hectáreas que se pretenden regularizar con esta nueva ley, Sémper no ha sabido dar una respuesta precisa. "No tengo ni idea. Ayer después del partido del Real Madrid me puse a leer la proposición de ley. Tiraría de argumentario si te dijera datos que no puedo afirmar", ha sostenido.

En todo caso, Sémper ha dicho que Bruselas no se ha pronunciado "que yo sepa" en contra de esta proposición de ley y señala que las críticas se han producido meramente por la situación de precampaña política. "Tengo la sensación de que casi cualquiera cosa que se vaya a hacer en cualquier administración se va a criticar sin la reflexión necesaria", ha sostenido.

Además, Sémper ha señalado que no se va a cometer "ninguna ilegalidad ni ningún atentado contra el medio ambiente" en Doñana "porque hay filtros y personas responsables al frente de las instituciones".