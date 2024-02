Susana Díaz manda un recado a Pedro Sánchez aludiendo a las primarias: "Una mayoría acaba apartando a las minorías"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE de Andalucía Susana Díaz ha abogado este martes por que el PSOE vuelva a "liderar un proyecto del conjunto del país", y a que cuente "con todo el talento que tiene la organización, incluso con voces disonantes que en algunos momentos (...) pueden incomodar".

Así lo ha indicado la también senadora durante una intervención en Espejo Público. De esta forma ha analizado los resultados de las elecciones al Parlamento gallego en las que el PP ha revalidado su mayoría absoluta y el PSOE se ha quedado con nueve escaños, su peor resultado histórico.

Según ha comentado Díaz, se ha avivado un "debate de los liderazgos dentro del PSOE que en las últimas 24 horas va a toda pastilla", haciendo referencia al proceso de primarias que contempla el PSOE para elegir a sus líderes y candidatos.

La que fuera rival de Pedro Sánchez en unas primarias ha indicado que este proceso permiten tener "un líder orgánico, pero de lo que se trata en un proceso electoral es de tener un líder que genere un proyecto social mayoritario", y "eso se consigue ilusionando y construyendo", añadía. "Para eso el PSOE tiene que contar con todo el talento que tiene la organización, incluso con voces disonantes que en algunos momentos te puedan incomodar", expresaba al respecto.

Susana Díaz ha argumentado que, "teóricamente, siempre se ha entendido que era el elemento más participativo para una organización, pero cuando las primarias no van acompañadas de elementos que garanticen que las minorías tengan voz, pasa lo que pasa, y que una mayoría, por muy pequeña que sea, acaba apartando a las minorías, y eso debilita a una organización, hace que la organización pierda talento, pierda mimbre y pierda permeabilidad social".

"Las primarias te dan el liderazgo orgánico, pero no el social", ha resumido al respecto Susana Díaz, que ha defendido que desde el liderazgo de un partido hay que "ilusionar y construir", y ahora los socialistas tienen el "reto" de que "los liderazgos orgánicos sean sociales".

Además, Susana Díaz ha pedido "recuperar" un pensamiento que, según ha indicado, tiene "grabado fuego" del que fuera presidente del PSOE Ramón Rubial: "Primero España, después el PSOE y después las personas".

"¿Qué quiero decir con eso? Que la pregunta del quién es la segunda pregunta, y la primera es el qué", ha reflexionado al respecto. "Tenemos que volver a liderar un proyecto del conjunto del país" en el que "pueda convivir lo que en algunos territorios es mucho más de sensibilidad, como es el caso de Cataluña, pero que no olvide que dentro de esa España plural" de la que "tanto se habla, hay otras zonas de España donde eso se entiende peor", ha expresado al respecto.

Cuando "el PSOE es capaz de tener ese proyecto que vertebre el conjunto del país, después los resultados te acompañan", expresaba sacando pecho a la vez de la "organización muy vertebrada en el territorio" que es el PSOE, sin obviar que hay en zonas en las que "es francamente mejorable".

Además, se ha alegrado de que Besteiro, el candidato gallego, haya tenido el apoyo del PSOE tras la derrota, recordando que ella no pudo gobernar por el pacto entre PP y Vox a pesar de que ganó las elecciones.

Una cuestión de la que ha resaltado que no tuvo ese cariño. "Yo lo sufrí, claro que lo sufrí", ha dicho Susana Díaz. Una cuestión que no le duele por ella, sino sus compañeros. "Ves que tus compañeros lo dan todo, se baten el cobre, porque tienen la ilusión, y ganan y no pueden gobernar, pues también quieren ese cariño", ha indicado Susana Díaz.