'The Economist' usa estos sorprendentes términos para analizar la situación política de España

El prestigioso semanario económico británico The Economist ha elaborado un análisis sobre el acuerdo entre Junts y el PSOE y ha usado unos términos imbatibles para hablar sobre la situación política española.

Después de que lo ocurrido en las últimas horas haya traspasado fronteras, el medio anglosajón ha sido muy muy claro a la hora de resaltar algo sobre lo que ha pasado en los últimos días en España.

The Economist se hace eco de lo que dijeron "los críticos de Pedro Sánchez", tanto Vox, como José María Aznar. "No corren el riesgo de quedarse cortos", señala.

"Las elecciones celebradas el 23 de julio no dejaron ni al centroderecha ni al centroizquierda con mayoría, ni siquiera con sus respectivos socios de coalición más pequeños y preferidos", detalla.

El semanario económico habla de que el PSOE logró un acuerdo "difícil de incorporar" para la investidura, el de Junts. "El texto de la amnistía propuesta aún no se ha hecho público. Pero abarcará no sólo a los cabecillas del referéndum sino a muchas personas comunes y corrientes que participaron en el proceso. A cambio, los diputados de Junts aceptarán reinstalar a Sánchez como primer ministro", recoge.

The Economist también destaca las diferencias expuestas por ambos partidos en el documento del acuerdo. "La lista de deseos inicial de Puigdemont era más larga. Además del fin de la “judicialización del conflicto”, en cuyo punto parece haber ganado, exigió un mediador internacional para supervisar las promesas hechas y cumplidas. El acuerdo político menciona sólo un vago “mecanismo” en lugar de un mediador", apunta.

El citado medio también expone que otra de las exigencias de Junts no se cumplió. "Declarar que la Constitución no tiene importancia es algo que ningún presidente del Gobierno español podría hacer jamás, y no se menciona esta exigencia del señor Puigdemont en el acuerdo", añade, justo antes de mandarle un mensaje a la derecha española.

"La furia de la derecha era predecible. Durante los días previos al acuerdo, las protestas llevaron a cientos de personas a las puertas de las oficinas locales del Partido Socialista", explica, antes de recopilar algunas declaraciones como las de Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, cargando contra el PSOE y su líder, Pedro Sánchez.

"Pero su furia es tan intensa porque la continuidad en el poder de Sánchez, que terminó detrás del PP en las elecciones de julio, ahora parece asegurada. Queda por ver si el conflicto de Cataluña está realmente estabilizado", razona, aunque también reconoce que el movimiento independentista "parece cansado".

Para The Economist la paz entre el centro y Cataluña se produce a costa de agravar el odio perenne entre izquierda y derecha en España, pero manda un mensaje a la derecha: "Sánchez no es el estafador amoral y ávido de poder que describen sus oponentes conservadores".

El semanario económico también cree que la amnistía propuesta "puede fácilmente describirse como un trato sucio para su beneficio personal (el de Sánchez)", pero considera que "una atmósfera política tranquila y razonable en Madrid parece más lejana que nunca".