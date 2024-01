Trabajo avisa a la CEOE: "Si (la patronal) no se aviene a la subida del 4% del SMI, esta será más ambiciosa"

Lunes muy movido en el Ministerio de Trabajo. La mañana de este 8 de enero está siendo especialmente convulsa para la cartera liderada por Yolanda Díaz, marcada por el intercambio de declaraciones y avisos por parte del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey y la CEOE respecto a la subida del 4% del SMI (salario mínimo interprofesional) impulsada por el gobierno para este 2024.

Según ha declarado Pérez Rey, este incremento es "lo suficientemente equilibrado" para conseguir un acuerdo con sindicatos y patronal, y ha lanzado un aviso claro a la CEOE, que no parece ver con buenos ojos este aumento: si no adhieren a la subida, esta al final será "más ambiciosa".

Con este órdago, Trabajo pretende bajar las pretensiones de la patronal, que se ciñe a su postura de incrementar, como máximo, un 3% el SMI de cara a este 2024, a diferencia del 4% al que pretende llegar el gobierno, y algo más alejado del 5% que exigen los sindicatos.

Pérez Rey ha asegurado que el objetivo es que en el pacto "estén todos", y se ha mostrado decidido a hacer "todo lo posible para que hoy los agentes sociales nos den el sí, (...) explorando todas las vías". Esto, asegura el secretario de Estado de Empleo, permitirá que 2,5 millones de trabajadores -en su mayoría mujeres-, que perciben el SMI, no pierdan poder adquisitivo, teniendo en cuenta el incremento del IPC y la inflación.

Además, desde Trabajo señalan que el aumento del 4% es vital para cumplir con la carta social europea, por la cual el SMI tiene que ser el 60% del salario medio. Pese a esto, Rey avisa de que "si no alcanzamos un acuerdo entorno al 4%, si la patronal no se aviene a suscribir un acuerdo (...), el Gobierno se desvincula de la cifra e intentará acordar con sindicatos una subida del SMI que ya no estará en el 4%". "La subida será más ambiciosa si la patronal no suscribe el acuerdo", ha espetado de forma contundente.

"Si (la patronal) no se aviene a suscribir el acuerdo, el Gobierno se desvincula de la cifra. La subida será más ambiciosa" Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo

El Gobierno pretende que durante esta semana se fije el acuerdo para la subida del SMI, con la intención de que sea aprobado desde este mes y tenga efectos retroactivos desde el día 1 de enero. Por ello, Pérez Rey espera que, tras la reunión de este lunes, los agentes sociales consulten el planteamiento final a sus órganos de gobierno y fechen otra reunión a final de semana.

Al mismo tiempo pero al margen del porcentaje de la subida del SMI, la CEOE ha pedido al gobierno que esta revisión también se haga con los contratos públicos, algo que desde el Gobierno no han terminado de comprender y han solicitado a la patronal que haga un "ejercicio de realidad, de pragmatismo", argumentando que dicha revisión general "no parece que tenga mucho sentido".

Pese a todo, Pérez Rey se ha mostrado optimista y esperanzado en conseguir "un acuerdo satisfactorio que enviar cuanto antes al Consejo de Ministros", con el que poder minimizar la brecha salarial, incrementar los salarios y "evitar la sobrecotización"